روح‌اله محسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش تخصصی قیر و آسفالت با مشارکت مرکزهمایش تخصصی قیر و آسفالت تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و میزبانی استان مرکزی، بستری برای تبادل تجربیات تخصصی، ارتقای دانش مهندسی و آشنایی با روش‌های نوین تولید و مصرف قیر و اجرای آسفالت فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت روسازی راه‌ها در ایمنی تردد و کاهش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای افزود: استفاده از فناوری‌های جدید و روش‌های تخصصی اجرای آسفالت می‌تواند به افزایش دوام رویه‌های جاده‌ای، بهبود کیفیت پروژه‌های عمرانی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه راهداری کمک کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با بیان اینکه انتقال دانش فنی و بهره‌گیری از تجربیات متخصصان از محورهای اصلی این رویداد است، تصریح کرد: در این همایش، مدیران، مهندسان، پیمانکاران، مشاوران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط با صنعت قیر و آسفالت، زمینه تعامل و تبادل دیدگاه‌ها درباره چالش‌ها و راهکارهای ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های روسازی را خواهند داشت.

محسن‌زاده ادامه داد: معرفی راهکارهای افزایش عمر مفید آسفالت، آشنایی با دستاوردهای جدید صنعت قیر و بررسی روش‌های بهبود فرآیند اجرای رویه‌های آسفالتی از جمله موضوعاتی است که در این گردهمایی تخصصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه ماشین‌آلات و تجهیزات مرتبط با صنعت قیر و آسفالت در حاشیه این همایش خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی فناوری‌های جدید، تجهیزات تخصصی و ظرفیت‌های فنی فعالان این حوزه و آشنایی شرکت‌کنندگان با راهکارهای کاربردی در اجرای پروژه‌های راه‌سازی فراهم می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی بیان کرد: برگزاری این همایش با تقویت ارتباط میان بخش‌های علمی، اجرایی و تخصصی، زمینه ارتقای کیفیت ساخت و نگهداری راه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت قیر و آسفالت کشور را فراهم کند.

وی افزود: این همایش روز ۲۲ مهرماه، با حضور مدیران و مهندسان دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه راه از ۱۰ استان کشور و با هدف تبادل دانش فنی و معرفی فناوری‌های نوین صنعت قیر و آسفالت برگزار می‌شود.