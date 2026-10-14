حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث و مخاطرات طبیعی اظهار کرد: مدیریت مؤثر بحران مستلزم هماهنگی بین‌بخشی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و استقرار سازوکار فرماندهی واحد در زمان وقوع حوادث است.

وی افزود: شدت و گستره حوادث و مخاطرات، متناسب با شرایط محیطی و نوع پدیده‌های جوی متفاوت است و برای کاهش خسارات احتمالی، باید توان عملیاتی دستگاه‌های مسئول متناسب با این شرایط تقویت شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در مدیریت بحران تصریح کرد: استفاده از توان بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از موضوعات مورد توجه استان است و در ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرتبط تأکید شده است.

محمدی با بیان اینکه مازندران علاوه بر جمعیت ساکن، میزبان جمعیت قابل توجهی از مسافران و شهروندان سایر استان‌هاست، گفت: زیرساخت‌های استان عمدتاً متناسب با جمعیت ساکن طراحی شده‌اند؛ ازاین‌رو، افزایش جمعیت در مقاطع مختلف سال ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت زیرساخت‌ها و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تجربه میزبانی مازندران از هم‌وطنان در شرایط خاص و بحرانی خاطرنشان کرد: استان باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در کنار ارائه خدمات به ساکنان، امکان پاسخگویی مناسب به نیازهای جمعیت شناور را نیز داشته باشد.

تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات مقابله با سیلاب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای کاهش خسارات ناشی از سیلاب اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم، تأمین و استقرار بیل‌های مکانیکی بلند و تجهیزات مناسب برای پاک‌سازی دهانه سازه‌های تقاطعی و مسیرهای عبور آب است.

وی افزود: در زمان بارندگی‌های شدید، احتمال سقوط درختان و انباشت شاخه‌ها و موانع در دهانه پل‌ها و سایر سازه‌های عبور آب وجود دارد. انسداد این مسیرها می‌تواند موجب تغییر مسیر جریان سیلاب و افزایش قدرت تخریبی آن، به‌ویژه در مناطق پایین‌دست و سکونتگاه‌های واقع در مسیر جریان آب شود.

محمدی ادامه داد: در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله ظرفیت منطقه آزاد، با هدف تأمین تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است تا امکان مداخله سریع‌تر و کاهش خطر برای مناطق مسکونی فراهم شود.

ارزیابی آمادگی دستگاه‌ها با برگزاری مانورهای مدیریت بحران

وی درباره میزان هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان نیز اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی یکی از ارکان اصلی مدیریت مؤثر حوادث است و این موضوع در مازندران مورد تأکید استاندار و مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: برگزاری مانورهای مدیریت بحران فرصتی برای سنجش میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی، بررسی نحوه همکاری بخش‌های مختلف و شناسایی نقاط ضعف احتمالی در فرایند پاسخگویی به حوادث است.

محمدی با بیان اینکه نتایج این مانورها می‌تواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها قرار گیرد، گفت: هدف از این اقدامات، شناسایی کاستی‌ها، تقویت هماهنگی‌های عملیاتی و افزایش توان پاسخگویی در زمان وقوع حوادث و رخدادهای پیش‌بینی‌نشده است.

وی تأکید کرد: در صورت بروز ناهماهنگی میان دستگاه‌ها، تدابیر لازم برای رفع مشکلات و ایجاد انسجام در روند خدمت‌رسانی اتخاذ خواهد شد تا مجموعه دستگاه‌های مسئول بتوانند در شرایط بحرانی با هماهنگی بیشتری عمل کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: تقویت توان عملیاتی، ارتقای آمادگی نیروها و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، از الزامات مدیریت بحران است تا خدمات‌رسانی به مردم استان و جمعیت میهمان با سرعت و کیفیت مناسب انجام شود.