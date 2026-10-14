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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

آزادی از زندان و بازگشت به سرقت؛ دو متهم سابقه‌دار در ری دستگیر شدند

آزادی از زندان و بازگشت به سرقت؛ دو متهم سابقه‌دار در ری دستگیر شدند

ری- فرمانده انتظامی ری از دستگیری دو سارق سابقه‌دار خبر داد که پس از آزادی با قرار قضایی، هنگام سرقت محتویات خودروهای پارک‌شده با اقدام مأموران پلیس متوقف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مافی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری دو سارق سابقه‌دار هنگام سرقت محتویات خودروهای پارک‌شده در شهرستان ری خبر داد و گفت: این دو متهم پس از تعقیب و گریز با اقدام مأموران کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ری اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان شب گذشته هنگام گشت‌زنی، سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را هنگام سرقت محتویات خودروهای پارک‌شده در حاشیه خیابان مشاهده کردند.

وی افزود: متهمان با مشاهده مأموران انتظامی و بی‌توجهی به دستور ایست پلیس، اقدام به فرار کردند که مأموران در جریان تعقیب و گریز و با رعایت ضوابط قانونی استفاده از سلاح، لاستیک‌های خودروی آنان را هدف قرار دادند و خودرو را متوقف کردند.

مافی ادامه داد: هر دو متهم پیش از هرگونه اقدام برای فرار از محل دستگیر شدند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از داخل خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی ری با اشاره به سوابق متهمان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو نفر از سارقان سابقه‌دار، به‌ویژه در زمینه سرقت خودرو و لوازم داخل آن، هستند که به‌تازگی با تأمین قرار قضایی از زندان آزاد شده بودند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان هم‌اکنون در اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان ری قرار دارند و تحقیقات پلیسی برای شناسایی سرقت‌های احتمالی دیگر و بررسی ابعاد فعالیت مجرمانه آنان ادامه دارد.

کد مطلب 6977569

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