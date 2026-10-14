به گزارش خبرنگار مهر، حسین مافی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران از دستگیری دو سارق سابقه‌دار هنگام سرقت محتویات خودروهای پارک‌شده در شهرستان ری خبر داد و گفت: این دو متهم پس از تعقیب و گریز با اقدام مأموران کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی ری اظهار کرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان شب گذشته هنگام گشت‌زنی، سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ را هنگام سرقت محتویات خودروهای پارک‌شده در حاشیه خیابان مشاهده کردند.

وی افزود: متهمان با مشاهده مأموران انتظامی و بی‌توجهی به دستور ایست پلیس، اقدام به فرار کردند که مأموران در جریان تعقیب و گریز و با رعایت ضوابط قانونی استفاده از سلاح، لاستیک‌های خودروی آنان را هدف قرار دادند و خودرو را متوقف کردند.

مافی ادامه داد: هر دو متهم پیش از هرگونه اقدام برای فرار از محل دستگیر شدند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از داخل خودرو کشف شد.

فرمانده انتظامی ری با اشاره به سوابق متهمان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد هر دو نفر از سارقان سابقه‌دار، به‌ویژه در زمینه سرقت خودرو و لوازم داخل آن، هستند که به‌تازگی با تأمین قرار قضایی از زندان آزاد شده بودند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان هم‌اکنون در اختیار فرماندهی انتظامی شهرستان ری قرار دارند و تحقیقات پلیسی برای شناسایی سرقت‌های احتمالی دیگر و بررسی ابعاد فعالیت مجرمانه آنان ادامه دارد.