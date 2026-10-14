انسداد ۳ حلقه چاه غیرمجاز در میانه

به گزارش خبرنگار مهر، توکل مهدی‌خانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۳ حلقه چاه‌ در روستای کفشن پایین و منطقه قیزیل‌تیره شناسایی و با دستور قضایی، همکاری عوامل انتظامی و به همت اکیپ گشت و کنترل اداره امور منابع آب میانه مسدود شدند.

برای جلوگیری از بازگشایی مجدد یکی از چاه‌ها که در محدوده‌ای محصور قرار داشت، عملیات پرکردن آن با استفاده از مصالح بتنی انجام شد.

وی افزود: انسداد چاه‌های غیرمجاز در چارچوب ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی انجام می‌شود.

جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، کنترل فشار بر سفره‌های آب زیرزمینی و صیانت از منابع محدود آب، از اهداف اصلی این اقدامات است و پیگیری شناسایی و برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز در شهرستان میانه ادامه خواهد داشت.