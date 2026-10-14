به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه ظهر چهارشنبه در نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: کشور ما یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابعی چون معادن مس و آهن است، اما برای تبدیل این منابع به کالا، به انسان‌های توانمند نیاز داریم. من معتقدم کار دولت، تولید نیست؛ کار دولت، حمایت از بخش خصوصی است و دولت با تولید کاری ندارد.

وی افزود: بخش خصوصی باید به میدان بیاید و کمک کند. ما باید این نگاه و باور را در وزارتخانه‌هایی چون صنعت و نفت تغییر دهیم. وظیفه دولت تنها آموزش، امنیت و نظارت است؛ بنابراین برای تغییر این نگرش، به کمک‌های فرهنگی و اصلاح تفکرها نیاز داریم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ارزش و جایگاه شهدا تصریح کرد: اگر ما از شهید باکری و سایر سرداران دوران دفاع مقدس یاد می‌کنیم، به این دلیل است که آن‌ها تمامیت ارضی کشور را حفظ کردند. امروز علاوه بر اینکه آمریکا دشمن ماست، فقر و بیکاری نیز دشمنان ما هستند و چه کسی جز سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌تواند این دشمنان را از بین ببرد؟

بانک‌ها نباید سرمایه ملت را صرف بنگاه‌داری کنند

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ریشه‌های تورم در اقتصاد کشور گفت: عامل تورم، بانک‌ها و ناترازی آن‌هاست. چون ۷۰ درصد بانک‌ها خودشان سرمایه‌گذاری می‌کنند، این وضعیت به وجود آمده است. بانک نباید کارخانه بسازد، بلکه باید سرمایه ملت را به ملت بازگرداند. این موضوع به خصوص در خصوص بانک‌های خصوصی در حال پیگیری است و همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در حال بررسی آن است تا پیش از برخورد، این مسائل اصلاح شود؛ چرا که این نقدینگی عامل تورم است و بخشی از آن ریشه در مشکلات ساختاری و تحریم‌ها دارد.

تلاش دولت برای عدم قطعی برق صنایع با وجود ناترازی انرژی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین درباره چالش‌های حوزه انرژی صنایع بیان کرد: نمی‌شود در مصرف برق یارانه‌ای عمل کنیم و صنایع نیز باید به یاری بیایند و از تابلوهای برق و پنل‌های خورشیدی استفاده کنند. علی‌رغم تمام فشارها، تلاش می‌کنیم برق صنایع قطع نشود.

وی افزود: بیش از ۳ میلیارد لیتر گازوئیل برای روز مبادای کشور صرفه‌جویی کرده‌ایم. باید از مردم خواهش کنیم در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند تا صنعت با چالش قطعی مواجه نشود.

گفتنی است در این نشست مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان آذربایجان شرقی به‌صورت تفصیلی بررسی و تبادل نظر شد.