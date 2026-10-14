همتی: ادعای فروپاشی اقتصاد ایران توهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در بانکوک تایلند، ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را «توهمی بیش» ندانست و گفت اقتصاد کشور با وجود جنگ و فشارهای اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، تاب‌آوری قابل‌توجهی از خود نشان داده است.

همتی با اشاره به اولویت‌های بانک مرکزی اظهار کرد: مهار تورم، تثبیت انتظارات تورمی، حفظ ثبات مالی و تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری این بانک است.

وی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات دارو و کالاهای اساسی و تلاش برای مهار شتاب تورم را از اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی ایران باید با در نظر گرفتن شوک‌های بیرونی و محدودیت‌های مالی انجام شود؛ عواملی که بر فضای سیاست‌گذاری و اثربخشی اقدامات اقتصادی تأثیر می‌گذارند.

درخواست از صندوق برای بررسی آثار تحریم‌ها

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش نهادهای بین‌المللی در ارزیابی تحولات اقتصادی کشورها، خواستار آن شد که صندوق بین‌المللی پول در نظارت‌های دوجانبه و چندجانبه خود، آثار اقتصادی جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های پرداخت‌های بین‌المللی را با همان دقتی بررسی کند که سیاست‌های داخلی کشورها را ارزیابی می‌کند.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از معیارهای یکسان برای ارزیابی اعضای صندوق و گفتگوی فعال میان کشورها درباره راهکارهای کاهش آثار این محدودیت‌ها تأکید کرد.

همتی با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای تنش‌ها افزود: تداوم وضعیت بی‌ثبات در منطقه می‌تواند بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تجارت و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته وی، تقویت ثبات منطقه‌ای به احترام به حاکمیت کشورها، توجه به دغدغه‌های مشروع امنیتی و همکاری بر پایه مسئولیت متقابل و منافع مشترک نیاز دارد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین خواستار ایفای نقش فعال‌تر صندوق بین‌المللی پول در تقویت همکاری‌های پولی بین‌المللی و نظارت بر عملکرد نظام پولی جهانی شد.

اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر در بانکوک تایلند برگزار می‌شود و هیأت بانک مرکزی ایران به ریاست همتی در این نشست حضور دارد.