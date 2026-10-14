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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

یحیی سریع اعلام کرد؛

فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان زیر آتش یمن؛ صدور هشدار تخلیه فوری

فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان زیر آتش یمن؛ صدور هشدار تخلیه فوری

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از جزئیات جدیدترین عملیات این نیروها در عمق عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: این نیرو موفق شدند شرکت آرامکو در ظهران، فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه آرامکو در ریاض را با موشک های بالستیک، هدایت شوند و پهپادها هدف قرار دهند.

وی اضافه کرد: اهداف اعلامی به صورت دقیق مورد اصابت قرار گرفته و عملیات نیروهای یمنی باعث برجای گذاشتن ویرانی ها و آتش سوزی در عمق عربستان سعودی شده است.

سریع تصریح کرد: دشمن سعودی ۲ هزار و ۲۸۱ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام داده و مرتکب ده ها جنایت شده است. عملیات نیروهای مسلح یمن طی روزهای آتی علیه فرودگاه ها و تأسیسات نفتی عربستان دامه خواهد داشت. ما نسبت به پیامدهای وخیم این تجاوزات برای عربستان هشدار می دهیم.

وی گفت: به شرکت های هواپیمایی و شهروندان و کارمندان شرکت های هدف قرار گرفته نیز نسبت به نزدیک شدن به آنها هشدار داده و خواهان تخلیه فوری آنها هستیم چرا که اهداف مشروع نیروهای مسلح یمن به شمار می روند. معادله محاصره در برابر محاصره و حمله در برابر حمله ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6977661

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