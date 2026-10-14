به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک فروند هواپیمای شرکت ایرایندیا که از فرانکفورت آلمان عازم دهلی‌نو بود، روز چهارشنبه در پی هشدار احتمال هواپیماربایی و تهدید بمب‌گذاری، مسیر خود را تغییر داد و در شهر جیپور در شمال‌غرب هند فرود آمد.

بر اساس گزارش رسانه ایندیا تودی، پرواز شماره «ای‌آی ۲۰۳۰» ساعت ۹:۳۵ صبح به وقت محلی در فرودگاه بین‌المللی جیپور به سلامت فرود آمد و برای انجام بررسی‌های امنیتی به محوطه‌ای جداگانه منتقل شد.

گزارش‌های اولیه حاکی است که مرکز کنترل ترافیک هوایی حدود ساعت ۹ صبح، برای چند ثانیه سیگنال اضطراری از این هواپیما دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، خلبان کد اضطراری ۷۵۰۰ را فعال کرده بود؛ کدی بین‌المللی که برای اعلام مخفیانه هواپیماربایی یا دخالت غیرقانونی در پرواز به کار می‌رود.

مدیریت فرودگاه اعلام کرد همه مسافران در سلامت و در حال پیاده شدن از هواپیما هستند. روزنامه هندوستان تایمز نیز به نقل از منابع پلیس گزارش داد که فرود اضطراری پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری انجام شده است.

مقام‌های مسئول در حال بررسی ابعاد این حادثه هستند و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عملیات هواپیما در شرایط عادی بوده است.