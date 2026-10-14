 ۱۴۲ قطعه شیء تاریخی در برخوار کشف شد؛دستگیری ۳ متهم 

سرهنگ علی قربان‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اقدامات مستمر و پیگیری‌های اطلاعاتی و با هماهنگی و تعامل چندجانبه میان یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات شهرستان برخوار، عملیاتی هدفمند برای ضربه به قاچاقچیان اموال تاریخی در این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در جریان بازرسی‌های به‌عمل‌آمده، در مجموع ۱۴۲ قطعه شیء تاریخی و غیرتاریخی از محل اختفای متهمان کشف و توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به برخورد قاطع با سوداگران میراث ملی تصریح کرد: در همین ارتباط ۳ متهم شناسایی، دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ قربان‌پور با تأکید بر اینکه بررسی‌های فنی روی محموله مکشوفه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: کلیه اشیای ضبط‌شده در اختیار کارشناسان و باستان‌شناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان قرار گرفته است تا اصالت، قدمت، جنس و ارزش تاریخی دقیق آن‌ها تعیین شود که پس از تکمیل فرآیند کارشناسی، جزئیات آن به اطلاع عموم خواهد رسید.