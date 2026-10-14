  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

ابلاغ سند بازآفرینی گردشگری ایران در دوره پساجنگ

ابلاغ سند بازآفرینی گردشگری ایران در دوره پساجنگ

معاون گردشگری کشور با تأکید بر ضرورت بازتعریف مسیر توسعه گردشگری ایران متناسب با تحولات و روندهای نوین جهانی، از ابلاغ سند راهبردی و عملیاتی بازآفرینی گردشگری ایران در دوره پساجنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی، با تأکید بر ضرورت بازتعریف مسیر توسعه گردشگری ایران متناسب با تحولات و روندهای نوین جهانی، از ابلاغ سند راهبردی و عملیاتی بازآفرینی و ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری ایران در دوره پساجنگ خبر داد و اعلام کرد: این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری، اولویت‌بندی اقدامات اجرایی و تقویت جایگاه رقابتی ایران، چارچوبی مشترک برای بازآفرینی برند گردشگری کشور در سطوح ملی و استانی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ابلاغ سند راهبردی و عملیاتی «بازآفرینی و ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری ایران در دوره گذار و پساجنگ» اظهار کرد:این سند با محوریت دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری و با مشارکت حوزه های تخصصی وزارت در سطوح ستادی و استانی و سایر ذینفعان دولتی و غیردولتی تدوین شده، پس از تأیید و موافقت مقام عالی وزارت، برای اجرا به ادارات کل استانی ابلاغ شده است.

به گفته محسنی‌بندپی، هدف اصلی از تدوین این سند، تعیین جهت‌گیری‌ها، اولویت‌ها و الزامات اجرایی بازآفرینی گردشگری ایران در دوره گذار و فراهم‌کردن مبنایی مشترک برای تصمیم‌گیری و اقدام هماهنگ در سطوح ملی و استانی است؛ رویکردی که آینده گردشگری ایران را نه صرفاً در بازگشت به شرایط پیش از بحران، بلکه در بازتعریف مزیت‌های رقابتی کشور و هم‌سویی هوشمندانه با روندهای نوین گردشگری جهان جست‌وجو می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت عبور از رویکردهای صرفاً واکنشی در مواجهه با بحران افزود: آینده گردشگری ایران در گرو توانایی ما برای بازآفرینی برند ملی، تقویت مزیت‌های رقابتی و هم‌سویی هوشمندانه با تحولات جهانی این صنعت است. از این منظر، سند حاضر ضمن توجه به شرایط موجود، بر طراحی مسیرهای عملیاتی و هماهنگ برای ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری کشور تمرکز دارد.

معاون گردشگری کشور، بازآفرینی تصویر و برند گردشگری ایران را یکی از محورهای اصلی این سند دانست و تصریح کرد: در این چارچوب، ارتقای رقابت‌پذیری گردشگری ایران حول سه خوشه محصول «گردشگری طبیعت‌محور، اکوتوریسم و گردشگری جامعه‌محور»، «گردشگری سلامت، اعم از پزشکی، تندرستی و بازیابی ذهن و روان» و «گردشگری فرهنگی و تاریخی» مورد تأکید قرار گرفته است. این خوشه‌ها ظرفیت آن را دارند که با اتکا به مزیت‌های سرزمینی، فرهنگی و تخصصی ایران، زمینه تقویت جایگاه کشور در بازارهای گردشگری و بازتعریف تصویر آن در عرصه بین‌المللی را فراهم کنند.

محسنی‌بندپی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف این سند مستلزم هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، مشارکت مؤثر ذی‌نفعان و تبدیل جهت‌گیری‌های راهبردی به برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل ارزیابی است. ازاین‌رو، سند ابلاغی صرفاً به ترسیم چشم‌انداز و تعیین اولویت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه سازوکاری برای پیگیری اقدامات، سنجش میزان پیشرفت و ارزیابی نتایج نیز در نظر گرفته است.

وی در ادامه، بر مسئولیت ادارات کل استانی و دفاتر تخصصی معاونت گردشگری در اجرای هماهنگ برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود حوزه‌ها و دفاتر تخصصی معاونت گردشگری، در تعامل مستمر و هدفمند با دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری، برنامه‌های اجرایی خود را با اهداف سند منطبق کنند و ضمن اجرای فعالیت‌ها و اقدامات پیش‌بینی‌شده در بازه‌های زمانی تعیین‌شده، روند پیشرفت و میزان تحقق اهداف را به‌صورت منظم رصد و گزارش کنند.

معاون گردشگری کشور افزود: پایش مستمر اقدامات، ارزیابی میزان پیشرفت برنامه‌ها و تجمیع گزارش‌های دوره‌ای از سوی واحدهای مسئول، امکان شناسایی موانع اجرایی، اصلاح به‌موقع مسیر اقدامات و فراهم‌سازی تصویری دقیق از میزان تحقق اهداف سند را فراهم می‌کند. بر همین اساس، انتظار می‌رود تمامی واحدهای ذی‌ربط، گزارش‌های فصلی پیشرفت اقدامات را برای جمع‌بندی و ارائه به معاونت گردشگری در اختیار دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری قرار دهند.

محسنی‌بندپی در پایان تأکید کرد: موفقیت در بازآفرینی گردشگری ایران، مستلزم پیوند میان سیاست‌گذاری راهبردی، برنامه‌ریزی عملیاتی، هماهنگی نهادی و پایش مستمر نتایج است. اجرای منسجم این سند می‌تواند زمینه را برای تقویت ظرفیت‌های رقابتی گردشگری کشور، بازآفرینی برند ایران و حرکت هدفمندتر به سوی آینده‌ای پایدار و متناسب با تحولات صنعت گردشگری جهان فراهم سازد.

کد مطلب 6977681
زهرا ناری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها