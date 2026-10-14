هرمز ناآرام، کابوس انتخاباتی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، آگاه نوشت: طی روزهای اخیر، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چندین نفتکش متخلف را که قصد عبور غیرقانونی و مجرمانه از تنگه هرمز داشتند، مورد ضربه قرار داد. این اقدام ایران، بیانگر آن است که تنگه هرمز، در حال انسداد کامل است و همین امر می‌تواند قیمت نفت را در آستانه انتخابات آمریکا، به مرز انفجار برساند و سبب شکست سنگین حزب دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در این انتخابات شود.

اقدام قاطع نیروی دریایی سپاه در رهگیری نفتکش‌های متخلف، طی روزهای اخیر پیام روشنی برای کاخ سفید مخابره کرد و آن اینکه، امنیت انرژی جهان دیگر گروگان دیپلماسی کاغذی نیست؛ اکنون این اراده تهران است که ضرب‌آهنگ قیمت‌ها را در بازارهای جهانی تعیین می‌کند و می‌تواند تداوم حضور جمهوری‌خواهان و ترامپیست‌ها در قدرت را به کابوسی تمام‌عیار تبدیل سازد.

نمایش قدرت راهبردی ایران

هدف قرار دادن شناورهای قانون‌شکن در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز صرفا یک عملیات دریایی نیست؛ این نمایش قدرت راهبردی است که شریان حیاتی اقتصاد آمریکا و غرب را در تنگنا قرار داده و با نوسان‌سازی در بهای نفت، معادلات پیچیده انتخاباتی در آمریکا را به نفع شکست جریان‌های مداخله‌گر تغییر داده است.

تغییر موازنه قدرت در خلیج فارس و تنگه هرمز به نفع ایران اسلامی، اکنون به سطحی رسیده که هرگونه عرض اندام متجاوزانه از ناحیه آمریکا، با پاسخی برق‌آسا مواجه می‌شود؛ این انسداد کنترل‌شده، نه تنها شوکی راهبردی به پیکره امنیت انرژی غرب وارد کرده، بلکه شانس پیروزی حزب ترامپ را در سایه تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت، به مرزهای بحرانی کشانده است.

با اجرای دقیق دکترین آفندی در تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران عملا ابتکار عمل را از دست ناوگان‌های بیگانه ربوده است؛ این سیگنال‌دهی سخت، پیامی است برای ناظران در واشنگتن که ناتوانی در مدیریت بحران انرژی، پاشنه آشیل نبرد انتخاباتی آنها خواهد بود و عملا ورق را بر ضد کمپین‌های انتخاباتی حامی سیاست جنگ‌طلبان بازمی‌گرداند.

هدف قرار دادن نفتکش‌های متخلف در تنگه هرمز، نقطه عطفی در جنگ نفت است که پیوندی ناگسستنی با سرنوشت سیاسی ایالات متحده دارد؛ اکنون قیمت جهانی نفت نه در وال‌استریت، بلکه در اتاق عملیات سپاه پاسداران تنظیم می‌شود؛ متغیری که می‌تواند در حساس‌ترین مقطع زمانی، ترازوی انتخابات آمریکا را در جهت شکست قطعی اردوگاه ترامپ سنگین کند.

آتش بر جان نفتکش‌های متخلف

صبح روز دوشنبه بود که سومین نفتکش متخلف از نوع سوپر تانکر در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی شد. این نفتکش با خاموش کردن سیستم ناوبری خود و با بی‌توجهی به هشدارهای نیروی دریایی سپاه، مانند متخلفین قبلی قصد خروج از تنگه هرمز و مختل کردن نظم و امنیت آن را داشت که مورد اصابت قرار گرفت.

نیروی دریایی سپاه پس از هدف قرار دادن این نفتکش متخلف و قانون‌گریز اعلام کرد: هرگونه همکاری کشتی‌های تجاری و نفتکش با ارتش تروریست و قاچاقچی آمریکای متجاوز و غارتگر در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس با برخورد قاطع ما روبه‌رو خواهد شد.

پس از هدف قرار دادن نفتکش متخلف در روز دوشنبه، سردار عظمایی، فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امروز آمریکا تبدیل به قاچاقچی سوخت شده است. تمامی امکاناتش را ردیف کرده تا بتواند چهار الی پنج نفتکش را از تنگه رد کند، درست مثل یک قاچاقچی خرده‌پا.

محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان نیز چند روز پیش گفته بود که ترامپ با استخدام تعدادی از اشرار که در آب‌های ساحلی عمان فعالیت می‌کنند، به قاچاق روی آورده است. او هر روز ادعا می‌کند که تنگه هرمز باز است اما در پاسخ می‌گویم که شما در حال قاچاق هستید، اما تنگه تحت کنترل ایران است و ما آن را مدیریت می‌کنیم.

فازهای عملیاتی جدید ایران

آنطور که واضح است، طرح عملیاتی ایران در مدیریت تنگه هرمز وارد فاز جدیدی شده است؛ ایران اکنون شاتل‌های نفت‌بر و شناورهای فعال در عملیات اس‌تی‌اس یا همان انتقال نفت کشتی به کشتی را نیز به بانک اهداف خود اضافه کرده و در گام بعدی، از کار انداختن پایانه‌های نفتی را در دستور کار دارد؛ اقدامی که در صورت لزوم، به اجرا درخواهد آمد.

با اجرای فازهای جدید عملیاتی ایران در تنگه هرمز، قیمت نفت، ۱۰۷ دلار را رد کرده و بسیاری از ناظران و صاحبنظران، پیش‌بینی می‌کنند که چنانچه این راهبرد عملیاتی ایران، مداوم باشد، نفت تا انتخابات ۱۲ آبان آمریکا، ۱۵۰ دلار را هم خواهد دید. اما سکوت معنادار سنتکام یا همان فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، در برابر عملیات‌های نقطه‌زن ایران در تنگه هرمز، مهر تاییدی است بر پایان هژمونی دریایی آمریکا و آغاز دوران بازدارندگی یک‌سویه در خلیج‌فارس.

هشدار جدی ایران به جیره‌خواران آمریکا در منطقه

وال‌استریت ژورنال نیز به نقل از افراد مطلع از هشدارهای ایران گزارش داد و نوشت: ایران به کشورهای منطقه هشدار داده است که در صورت آغاز جنگی جدید، نیروهای مسلح این کشور ممکن است به خاک کشورهای همسایه یورش زمینی انجام دهند. به نوشته این رسانه آمریکایی، ایران همچنین به مقام‌های عرب هشدار داده که ممکن است تاسیسات نفتی عربستان سعودی را هدف قرار دهد؛ اقدامی که در کنار حملات جاری انصارالله به تاسیسات نفتی عربستان مطرح شده است. بر اساس این گزارش، ایران قصد دارد در صورت وقوع جنگی جدید، حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را نیز افزایش دهد؛ از جمله تلاش برای غرق کردن شناورهای نیروی دریایی آمریکا در غرب آسیا و کشتن ملوانان مستقر در آنها.

ترامپ فلج شده است

نشریه آتلانتیک نیز به نقل از منابع نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گزارش داده که ناتوانی ترامپ از پایان دادن به جنگ با ایران او را خشمگین و در عین حال به طرز عجیبی فلج کرده است. این در حالی است که ترامپ عادت داشت تمام جهان از سران گرفته تا رسانه‌ها به او به عنوان یک فرد همیشه برنده توجه کنند.در ادامه این گزارش آمده است: ترامپ دارد عقلش را از دست می‌دهد چرا که ایران به حرف‌های او گوش نمی‌دهد و به تهدیدهایش اعتنایی نمی‌کند. ایران تهدید نفتکش‌ها در تنگه هرمز را از سر گرفته است و میانگین قیمت گازوئیل در ایالات متحده از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرده و هزینه کالاهایی را که با کامیون‌ها در بزرگراه‌های آمریکا حمل می‌شوند، افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، جمهوری‌خواهان وحشت دارند که قیمت‌ بالای انرژی می‌تواند به دموکرات‌ها کمک کند تا در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل مجلس نمایندگان و سنا را به دست بگیرند. ترامپ به دنبال یک قربانی بوده و به نظر می‌رسد که اوکراین را مقصر دانسته است. اگرچه سرزنش یک کشور اروپایی که برای موجودیت خود می‌جنگد به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت ممکن است غیرممکن به نظر برسد، اما به نظر می‌رسد ترامپ این کار را به پذیرش مسئولیت تصمیم خود برای حمله به ایران ترجیح می‌دهد.

نفت ۲۰۰ دلاری در راه است

راهبرد تهران در هرمز، محاصره تدریجی اقتصاد جهانی است؛ بازی با زمان که در آن فرسایش ذخایر حیاتی دشمن، بسیار سریع‌تر از ترمیم زنجیره‌های تامین آسیب‌دیده صورت می‌گیرد. اعداد بازار دروغ نمی‌گویند؛ جهش هزینه‌های بیمه و تخلیه اضطراری ذخایر استراتژیک نفت غرب و مشخصا آمریکا، سیگنال‌های دقیق یک تنگه‌ مسدود است؛ در چنین شرایطی، نمایش‌های تبلیغاتی واشنگتن برای القای وضعیت عادی، صرفا یک کمدی مضحک تلقی می‌شود.

بازار جهانی نفت در آستانه فصل زمستان با آزمونی تازه روبه‌رو است؛ اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش مخازن‌ نفتی غرب، فشارها را به بالاترین سطح در ماه‌های اخیر رسانده است. در همین حال، غول‌های انرژی هشدار می‌دهند که نظام انرژی جهانی در نتیجه جنگ در غرب آسیا، شکننده‌تر از هر زمان دیگری شده و هرگونه توقف در جریان نفت خاورمیانه با استمرار انسداد تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را به ۲۰۰ دلار در هر بشکه برساند.