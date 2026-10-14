اپل از گجت خانگی جدید رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هاب خانگی هوشمند«هوم ویو» که مرکز توجهات در مراسم اپل در نیویورک بود، یک آزمایش مهم در استراتژی هوش مصنوعی اپل است. این درحالی است که شرکت سعی می کند شکاف فعالیتش در این زمینه را با آمازون و گوگل کاهش دهد و همزمان شهرت خود برای حفظ حریم خصوصی را تقویت کند.

اپل نشان داد «سیری ای آی»(Siri AI) صورت کاربر را می شناسد و فعالیت های شخصی سازی شده مانند یافتن دستور غذاها از میان پیام های متنی، یافتن بازار محلی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز و سپس به روز رسانی فهرست خرید را انجام می دهد.

هنگامیکه یک فرد متفاوت از خانوار وارد می شود، دستگاه هوم ویو صورت وی را شناسایی و به داده های خصوصی وی منتقل می شود. به عنوان مثال اطلاعات پیام های متنی درباره زمان فرود هواپیمای یک دوست در صبح زود، مدت زمان رسیدن وی به خانه و سپس آماده به کار کردن قهوه ساز چند دقیقه قبل از موعد را به دست آورد.

دستگاه جدید و سیری ای آی برای این ویژگی های شخصی سازی شده به آیفون متکی هستند. این امر نشان دهنده دیدگاه جان ترنوس مدیر ارشد اجرایی جدید اپل برای تبدیل کردن پرفروش ترین محصول شرکت به عنوان یک مرکز شخصی هوشمند است. این دیدگاه در مراسم رونمایی آیفون در ماه گذشته ارائه شد.

کاربردی بودن سیری ای آی به میزان اطلاعات آن از کاربر بستگی دارد. هوم ویو یک نمایه جستجوی شخصی را روی آیفون کاربر ذخیره دارد تا پاسخ هایش را شخصی سازی کند.

به گفته کایان درانس معاون مدیربخش بازاریابی محصولات خانگی در یک مصاحبه، این امر سبب می شود کاربرنتایجی دریافت کند که مرتبط‌تر، به‌روزتر و برای وی مهم‌تر هستند، چون این اطلاعات از آیفون خود او به دست می‌آیند.