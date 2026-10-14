اشتغال زندانیان در قزوین ۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بهرامی با تشریح عملکرد اداره‌کل زندان‌های استان قزوین در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: سازمان زندان‌ها با وجود محدودیت‌های زیرساختی و پدافندی و شرایط ویژه کشور، در مدیریت مؤسسات کیفری و تأمین امنیت و نیازهای اساسی زندانیان، از جمله مواد غذایی، عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای این دوره، کسب تجربه در زمینه اداره مؤسسات کیفری در شرایط جنگ‌های ترکیبی و سایبری بوده است؛ هرچند کمبود منابع مالی، نیروی انسانی و تجهیزات و همچنین ضعف‌های ساختاری و پدافند غیرعامل از چالش‌های این حوزه به شمار می‌رود.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین با اشاره به وضعیت اشتغال زندانیان گفت: در شش ماه نخست امسال ۷۹۸ زندانی به کار گرفته شدند، در حالی که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۷۳۶ نفر بود؛ بر این اساس، اشتغال زندانیان در این بازه زمانی حدود ۸ درصد افزایش داشته است.

بهرامی ادامه داد: در حال حاضر ۳۳ درصد از زندانیان واجد شرایط در ۷۵ کارگاه اشتغال، شامل کارگاه‌های داخل زندان، مراکز اعزام به کار و فعالیت‌های نشسته داخل بندها، مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین فرصت‌های شغلی در کارگاه‌های داخل زندان فراهم شده است، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال را از مهم‌ترین برنامه‌ها برای کمک به اشتغال زندانیان پس از آزادی دانست.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، با تخصیص ۴۵۶ میلیارد ریال اعتبار، به ۲۱۴ نفر از زندانیان آزادشده در چارچوب طرح‌های تصویب‌شده در کمیته اشتغال زندان‌های استان تسهیلات اشتغال پرداخت شد.

وی افزود: اعتبار این بخش در سال جاری به ۵۰۳ میلیارد ریال افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای تعداد قابل توجهی از زندانیان آزادشده فراهم شود.

برگزاری ۳۲ دوره حرفه‌آموزی برای زندانیان

بهرامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش‌های مهارتی بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۳۲ دوره حرفه‌آموزی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و صنایع دستی برگزار شده است.

وی افزود: ۶۶۲ نفر در این دوره‌ها شرکت کرده‌اند که تاکنون ۵۴۳ نفر موفق به دریافت گواهینامه مهارت شده‌اند.

اعطای بیش از ۱۱ هزار مورد مرخصی به زندانیان

مدیرکل زندان‌های استان قزوین با اشاره به شرایط ویژه کشور و تغییرات سیاست‌های مربوط به عفو و مرخصی زندانیان گفت: در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۵۱ نفر مشمول عفو معیاری و موردی شده‌اند.

وی ادامه داد: در همین مدت، ۱۱ هزار و ۲۸۴ مورد مرخصی و تمدید مرخصی با مدت‌زمان طولانی به محکومان واجد شرایط اعطا شده است.

بهرامی درباره اقدامات انجام‌شده برای حفظ امنیت مؤسسات کیفری اظهار کرد: به‌روزرسانی و بومی‌سازی طرح‌های هشت‌گانه امنیتی شامل پدافند پیرامونی زندان، حفاظت پیرامونی، اقدامات دفاعی و امنیتی، کنترل تردد، مقابله با جنگ شهری، بمب‌گذاری، حمله انتحاری و حمله مسلحانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پراکندگی نیروها در مؤسسات کیفری برای حفظ جان کارکنان هنگام حملات هوایی، ساخت سنگر و جان‌پناه، بازدید از سلاح و مهمات برای اطمینان از آمادگی تجهیزات و آموزش مستمر کارکنان یگان از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین ادامه داد: تقویت حفاظت فیزیکی پیرامونی از طریق نصب نیوجرسی، استفاده از ظرفیت نیروهای سایر یگان‌های حفاظتی و امنیتی، تقویت مبادی ورودی زندان‌ها، تقویت منابع و مخبران، تعامل با نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بسیج و همچنین توسعه نظارت تصویری از طریق جابه‌جایی و نصب دوربین‌های مداربسته نیز دنبال شده است.

بهرامی گفت: ابلاغ و آموزش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و افزایش هوشیاری کارکنان نیز با هدف آمادگی در برابر شرایط احتمالی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و قرار گرفتن محکومان تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، ۲۶۰ نفر تحت نظارت پابند الکترونیکی قرار گرفته‌اند.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین افزود: این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

بهرامی درباره برنامه‌های پیش‌روی سازمان زندان‌ها بیان کرد: توسعه کارآمد برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، حمایتی و سلامت‌محور مبتنی بر حقوق شهروندی و بهره‌مندی زندانیان از ارفاقات قانونی برای تعدیل جمعیت کیفری، از اولویت‌های اصلی این سازمان است.

وی ارتقای امنیت پایدار زندان‌ها با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، هوشمندسازی و پدافند غیرعامل را از دیگر اولویت‌ها دانست و افزود: توسعه کمی و کیفی منابع سازمانی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی و همچنین توسعه نظام انگیزشی و رفاه کارکنان با رویکرد مسئولیت‌پذیری و ارتقای عملکرد در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل زندان‌های استان قزوین تأکید کرد: با تحقق این اهداف، زمینه افزایش تعداد زندانیان شاغل، خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی و برنامه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و اصلاحی در مؤسسات کیفری استان فراهم خواهد شد.