به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر درویشی، سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، از انتشار فراخوان انتخاب مجری آزمون جامع گردشگری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) خبر داد و گفت: این آزمون ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی در ادامه اظهار کرد: برای شفاف‌سازی فرایند اجرایی آزمون، تدوین شرح خدمات مورد نیاز و برآورد هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته است تا انتخاب شرکت مجری بر اساس ضوابط و مقررات انجام شود.

وی افزود: بر اساس ضوابط موجود، امور اجرایی آزمون جامع گردشگری با نظارت دفتر مطالعات، آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری به ادارات کل استانی تفویض شده و تمامی مراحل باید از مسیرهای قانونی دنبال شود.

مهلت ثبت‌نام آزمون گردشگری

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به زمان‌بندی آزمون بیان کرد: ثبت‌نام متقاضیان از ۲۵ مهرماه آغاز می‌شود و داوطلبان به مدت ۲۰ روز برای ثبت‌نام فرصت دارند.

درویشی تأکید کرد: با توجه به برگزاری آزمون در ۲۹ آبان‌ماه، تدوین شرح خدمات، برآورد هزینه‌ها، انتشار فراخوان و انتخاب شرکت مجری باید با هماهنگی بخش‌های مرتبط و مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود.