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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

مدیران نهبندان برای کاهش نارضایتی‌های مردمی پاسخگو باشند

مدیران نهبندان برای کاهش نارضایتی‌های مردمی پاسخگو باشند

بیرجند- فرماندار نهبندان بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع مدیران به مطالبات مردمی، ارائه مستندات لازم و همکاری بین‌بخشی برای رفع مشکلات شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش ظهر چهارشنبه در کمیته رصد نارضایتی‌های اجتماعی شهرستان نهبندان اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید به مطالبات مردمی به‌موقع پاسخ دهند و مستندات لازم را درباره موضوعات مطرح‌شده ارائه کنند.

وی افزود: در صورتی که موضوعی مطرح‌شده صحت نداشته باشد، مدیران باید پاسخ روشن و مستند ارائه دهند و پاسخ دستگاه متولی را برای بررسی و پیگیری به فرمانداری ارسال کنند.

فرماندار نهبندان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به‌موقع به مردم بیان کرد: مدیران نباید اجازه دهند مسائل و مشکلات شهروندان بدون پاسخ باقی بماند و زمینه سوءاستفاده برخی افراد سودجو از این موضوعات فراهم شود.

دانش همچنین بر تعامل و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: در مواردی که می‌توان با هم‌افزایی و همکاری مشترک مشکلی را برطرف کرد، مدیران نباید جزیره‌ای عمل کنند، بلکه باید با هماهنگی یکدیگر برای حل مسائل اقدام کنند.

وی بیان کرد: مدیران باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود، برای کاهش نارضایتی‌های مردمی و رسیدگی مؤثر به مشکلات شهروندان تلاش کنند.

کد مطلب 6977816

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