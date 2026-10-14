به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش تخصصی قیر، آسفالت و ماشین آلات منطقه مرکزی کشور با اشاره به جایگاه بی‌بدلیل استان مرکزی در عرصه صنعت کشور، اظهار کرد: استقرار صنایع بزرگی همچون ماشین‌سازی، هپکو، آذراب و پالایشگاه نفت، اهمیت این استان را دوچندان کرده است.



ابک با اشاره به نقش حیاتی پالایشگاه نفت در تأمین سوخت پایتخت یادآور شد: این پالایشگاه روزانه ۱۸ میلیون لیتر بنزین تهران را تأمین می‌کند، در شرایط بحرانی ماه‌های گذشته نیز با وجود تلاش شبانه‌روزی برای انتقال سوخت توسط تانکرهایی از استان‌های همجوار، با مجاهدت مجموعه راهداری استان مرکزی حتی برای یک ساعت هم خللی در سوخت‌رسانی به تهران ایجاد نشد.

وی با اشاره به چالش‌های اعتباری در نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای گفت: هزینه‌های واقعی مرمت و نگهداری راه‌ها با بودجه‌های فعلی همخوانی ندارد و با سهم ناچیز سه درصدی اعتبارات، حفظ ایمنی جاده‌ها، باز نگه داشتن محورها و مدیریت عملیات برف‌روبی در فصل زمستان با دشواری‌های فراوانی مواجه است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با تأکید بر لزوم کاربردی شدن رویدادها و همایش‌های تخصصی تصریح کرد: نشست‌ها نباید تنها به انعقاد تفاهم‌نامه‌های فرمالیته میان مراکز علمی، صنعتی و تحقیقاتی ختم شود بلکه باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی، راهکارهای عملی برای کاهش هزینه‌های نگهداری راه‌ها در سطح جاده‌ها عینیت یابد تا این سرمایه ملی برای آیندگان حفظ شود.

ضرورت بازنگری در پروتکل‌های ایمنی مواد خطرناک جاده‌ای

ابک با اشاره به تردد مواد خاص و صنعتی در محورهای مواصلاتی استان مرکزی گفت: با وجود وجود پروتکل‌های جاری، گاه با حوادث و تردد تانکرهایی در جاده‌ها مواجه می‌شویم که اطفا و مهار آن‌ها نیازمند تیم‌ها و دستورالعمل‌های تخصصی ویژه است از این رو سازمان‌های ذی‌ربط باید دستورالعمل‌های مدیریت بحران و حوادث جاده‌ای برای مواد خطرناک (خارج از فرآورده‌های نفتی معمولی) را بازنگری و تقویت کنند.