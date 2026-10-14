به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله محسن‌زاده پیش از ظهرچهارشنبه در همایش تخصصی قیر و آسفالت با محوریت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهره‌گیری از مصالح نوین در اراک اظهار کرد: استان مرکزی به دلیل برخورداری از صنایع متنوع در حوزه‌های کشاورزی، معدن، پتروشیمی و هسته‌ای، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد و پویایی پایدار این بخش‌ها به توسعه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل وابسته است.

وی بیان کرد: استان مرکزی سومین استان پرتردد کشور است و قرار گرفتن در مسیر دو کریدور مهم شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب، اهمیت توسعه راه‌ها و نگهداری مستمر از زیرساخت‌های جاده‌ای را دوچندان کرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: حدود ۲۴۰ کیلومتر از مسیر کریدور شمال ـ جنوب در محدوده مورد اشاره این استان قرار دارد که از آزادراه ساوه آغاز شده و از مسیر راهجرد، اراک، توره و بروجرد امتداد می‌یابد؛ موضوعی که ضرورت تأمین زیرساخت‌های متناسب با حجم بالای تردد را نشان می‌دهد.

محسن‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته اظهار کرد: با حمایت رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، همراهی استاندار مرکزی و همگرایی مجموعه مدیریت عمرانی استان، اقدامات مؤثری در حوزه ارتقای ایمنی و بهسازی محورهای مواصلاتی انجام شد.

وی افزود: در این مدت، ۳۷ نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی رفع شد که ۳۲ نقطه از آن‌ها در کریدورهای اصلی قرار داشت و همچنین پنج تقاطع غیرهمسطح که اجرای آن‌ها از مطالبات دیرینه مردم بود، ساماندهی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با اشاره به پیشرفت عملیات روکش آسفالت در محورهای کریدوری گفت: در حال حاضر، پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها در بخش روکش آسفالت از ۹۰ درصد فراتر رفته و بخش قابل توجهی از عملیات اجرایی برای بهره‌برداری و استفاده مردم آماده شده است.

محسن‌زاده بیان کرد: اجرای پروژه‌های گسترده آسفالت معمولاً به دلیل محدودیت اعتبارات و تخصیص مرحله‌ای منابع، در چند سال انجام می‌شود؛ اما حمایت‌های صورت‌گرفته زمینه پیشرفت قابل توجه طرح‌های بهسازی در محورهای کریدوری استان را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌ها و مصالح نوین در راهسازی اظهار کرد: افزایش حجم عملیات آسفالت، محدودیت منابع مالی و لزوم ارتقای کیفیت و دوام راه‌ها، ضرورت حرکت به سمت روش‌های نوین تأمین مالی، بازیافت آسفالت و استفاده از مصالح جایگزین را افزایش داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی افزود: در همین راستا، همکاری با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در چند محور تخصصی دنبال شده و مطالعاتی برای استفاده از مصالح حاصل از ضایعات آلومینیوم در بخش‌های مختلف راهسازی انجام گرفته است.

محسن‌زاده ادامه داد: در گام نخست، به دلیل وجود برخی محدودیت‌های فنی، استفاده از این مصالح با چالش‌هایی مواجه شد؛ از این رو، اصلاح روش‌ها و بررسی امکان استفاده از ضایعات آلومینیوم در بخش راکفیل پروژه‌های راهسازی با همکاری مرکز تحقیقات در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین به مطالعات انجام‌شده برای مقابله با تغییر شکل‌های قائم در محل ایستگاه‌های بازرسی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، مطالعات تخصصی انجام شده و یکی از محورهای اصلی استان به‌عنوان نمونه انتخاب شده است. طرح نهایی این پروژه نیز به تأیید رسیده و اجرای آن می‌تواند زمینه استفاده از راهکارهای مشابه در سایر محورهای کشور را فراهم کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی اظهار کرد: ایجاد دبیرخانه‌ای با مشارکت استان‌های همجوار و بهره‌گیری از ظرفیت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به‌عنوان بازوی علمی وزارت راه و شهرسازی می‌تواند زمینه گسترش استفاده از مصالح نوین و روش‌های روزآمد در پروژه‌های راهسازی را فراهم کند.

محسن‌زاده گفت: هدف از این رویکرد، فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سمت فناوری‌هایی است که ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، کیفیت و دوام زیرساخت‌های جاده‌ای را ارتقا دهد.

وی گفت: امید است برگزاری این همایش برای نخستین‌بار در استان مرکزی، زمینه تبادل تجربیات تخصصی، توسعه روش‌های نوین راهسازی، صرفه‌جویی در منابع و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم را فراهم کند.