تهدید کاتز به بمباران ضاحیه و ترور نعیم قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای حزب الله لبنان خط و نشان کشید و مدعی شد: اگر حزب الله در حمله به اسرائیل به ایران بپیوندد ضربه سختی خواهد خورد.

وی ادعا کرد: ارتش اسرائیل آماده است در صورت مداخله حزب‌الله و پیوستن نیروهای آن به ایران، کنترل مناطق بیشتری از لبنان را به دست گیرد. در صورت ملحق شدن حزب الله به ایران در حمله به اسرائیل اراضی بیشتری در جنوب لبنان از دست خواهد رفت. اگر حزب الله به این بپیوندد، نبطیه و لیتانی به مناطق امنیتی ما ملحق خواهند شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همچنین تهدید کرد در چنین شرایطی دستور تخلیه ضاحیه جنوبی بیروت صادر خواهد شد.

کاتس مدعی شد: این پاسخ شامل آواره کردن یک میلیون شیعی و بمباران ضاحیه و ترور نعیم قاسم است. حزب الله از لحاظ میدانی نیز هزینه خواهد داد و اراضی بیشتری در جنوب لبنان به ویژه در دو منطقه النبطیه و لیطانی از دست خواهد داد.

کاتز ادعا کرد: ما از مناطق امنیتی در لبنان و سوریه عقب نشینی نمی کنیم.

این ادعاهای وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم به تاخت وتاز در سوریه به ویژه جنوب این کشور ادامه داده و همچنین به حملات هوایی و توپخانه و اقدامات ویرانگر خود را در جنوب لبنان همچنان ادامه می دهد. این رژیم مناطقی از جنوب لبنان را تحت اشغال دارد و حاضر به عقب نشینی از این مناطق نیست.