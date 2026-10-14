بیش از ۱۰۰ دوربین پلاک خوان در خیابان های مشهد وجود دارد

سرهنگ حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعتراض شهروندانی که مدعی هستند هنگام ثبت تخلف در شهر دیگری حضور نداشته‌اند، اظهار کرد: این افراد باید موضوع را به‌صورت روشن در درخواست اعتراض خود مطرح کنند تا بررسی‌های لازم انجام شود.

رئیس اداره فنی و مهندسی ترافیک راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی افزود: در مشهد بیش از ۱۰۰ دوربین پلاک‌خوان وجود دارد و در صورت ادعای شهروند مبنی بر حضور در مشهد هنگام ثبت جریمه در شهری دیگر، امکان بررسی تردد خودرو از طریق این دوربین‌ها وجود دارد. در صورت تأیید ادعای شهروند، جریمه ثبت‌شده در شهر دیگر حذف خواهد شد.

وی افزود: روزانه حجم قابل توجهی از تخلفات رانندگی در مشهد توسط افسران پلیس و دوربین‌های نظارتی ثبت می‌شود و با توجه به تعداد بالای تخلفات، احتمال بروز خطا در ثبت برخی جرایم نیز وجود دارد.

حسینی افزود: برای رسیدگی به اعتراض شهروندان، سازوکار قانونی پیش‌بینی شده است و افراد می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰، اعتراض خود را ثبت کنند. پس از تشکیل پرونده، موضوع در مجموعه راهنمایی و رانندگی به‌صورت غیرحضوری بررسی می‌شود و در صورت اصرار شهروند بر اعتراض، امکان بررسی مجدد در کمیسیون ماده ۵ وجود دارد.

احتمال ثبت اشتباه تخلفات با دوربین‌های پلاک‌خوان

رئیس اداره فنی و مهندسی ترافیک راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی با اشاره به برخی دلایل ثبت اشتباه جرایم رانندگی بیان کرد: مخدوش بودن، دستکاری یا کم‌رنگ شدن پلاک خودروها ممکن است موجب شود دوربین‌های نظارتی پلاک یک خودرو را به‌اشتباه شناسایی کنند.

وی ادامه داد: تخلفات ثبت‌شده از طریق دوربین‌ها باید به تأیید نهایی کارشناسان پلیس برسند و تصویر خودروی ثبت‌شده با اطلاعات موجود در سامانه تطبیق داده شود. در صورتی که اطلاعات مطابقت نداشته باشد، تخلف تأیید نخواهد شد.

حسینی با اشاره به ارسال پیامک اولیه برای برخی تخلفات ثبت‌شده با دوربین گفت: شهروندان باید به شناسه قبض توجه کنند؛ چراکه برخی پیامک‌ها پیش از تأیید نهایی تخلف ارسال می‌شوند و در صورت تأیید نشدن، تخلف در مرحله نهایی ثبت نخواهد شد.

دستکاری پلاک؛ جرم یا تخلف رانندگی؟

رئیس اداره فنی و مهندسی ترافیک راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی با تفکیک دستکاری عمدی پلاک از ناخوانا شدن سهوی آن گفت: دستکاری عمدی ارقام پلاک، جرم محسوب می‌شود و پلیس با تشکیل پرونده، متخلف را به مقام قضایی معرفی می‌کند. در صورت تکرار نیز مجازات‌های قانونی شدیدتری در انتظار فرد خواهد بود.

وی ادامه داد: اگر پلاک خودرو به‌دلیل شرایط جوی، گل‌آلود شدن یا عوامل مشابه ناخوانا شده باشد، راننده متوقف و اعمال قانون می‌شود و باید پیش از ادامه حرکت، مشکل پلاک را برطرف کند.

ثبت روزانه ۱۲۰۰ تماس درباره سد معبر خودروها

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات ناشی از توقف خودروها در مقابل منازل و مسیرهای عبور شهروندان اظهار کرد: روزانه حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در مشهد درباره سد معبر خودروها برقرار می‌شود.

رئیس اداره فنی و مهندسی ترافیک راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی افزود: شهروندان می‌توانند از طریق بخش «اعلام سد معبر» در اپلیکیشن «پلیس من»، موارد مزاحمت و انسداد مسیر را به‌صورت رایگان گزارش کنند. پس از ثبت گزارش، برای مالک خودرو پیامک ارسال می‌شود تا از موضوع مطلع شده و برای رفع مزاحمت اقدام کند.

وی همچنین درباره هزینه استفاده از خدمات اپلیکیشن پلیس من گفت: برخی خدمات این سامانه رایگان است و تعدادی از خدمات نیز ممکن است هزینه اندکی داشته باشد.