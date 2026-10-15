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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۲

گالیکش؛ حضور شبانه مردم در صحنه حمایت از انقلاب

گالیکش؛ حضور شبانه مردم در صحنه حمایت از انقلاب

گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

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کد مطلب 6978471

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