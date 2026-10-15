https://mehrnews.com/x3dkvN ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۲ کد مطلب 6978471 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۲ گالیکش؛ حضور شبانه مردم در صحنه حمایت از انقلاب گالیکش- مردم گالیکش با حضور در تجمع شبانه، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6978471 کپی شد مطالب مرتبط دویست و بیست و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان یادواره شهدای محلات؛ طنین ۲۲۸ تجمع شبانه در مسیر ایثار گودرزی: حضور پرشور مردم معادلات پیچیده دشمن را در هم شکست جشن وصال در بیرجند مجاهد: مقاومت تنها راه پیروزی نهایی در جنگ است برچسبها گلستان گالیکش تجمع مردمی
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