مجاهد: مقاومت تنها راه پیروزی نهایی در جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجاهد شامگاه چهارشنبه در تجمع شبانه مردم در میدان شهدای ذهاب رشت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: جبران خسارات وارده پس از جنگ از سوی دشمن یکی از مطالبات رهبری و مردم است.

وی به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه یا خسارات را پس می‌گیریم یا به همان میزان نابود خواهیم کرد اشاره کرد و گفت: امروز این روند به جایی رسیده است که چند برابر خساراتی که طی جنگ دیده‌ایم را وارد کردیم و هم به صورت نقدی جبرام خواهد شد.

کارشناس سیاسی با اشاره به اهمیت جبران خسارات به عنوان یک از شروط مذاکرات تصریح کرد: جبران خسارات اگر در چند ماه اخیر طی فرآیندی میسر بود اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که بی هیچ قید و شرطی این خسارات باید پرداخته شود.



مجاهد با بیان اینکه تنگه هرمز حکم حیات و ممات دیپلماسی را دارد افزود: امروز شرایط اقتصادی از شرق آسیا تا قلب اروپا تحت تاثیر این آبراه استراتژیک قرار گرفته است لذا این بحران نشان‌دهنده تحقق وعده رهبر شهید مبنی بر جهانی شدن این جنگ است و با ایستادگی و مقاومت ملت ایران رقم خورده است.



معاون پیگیری‌های ویژه رئیس‌جمهور در دولت شهید رئیسی تصریح کرد: استکبار به کمتر از نابودی این کشور راضی نخواهند شد لذا مقاومت و ایستادگی رمز قدرت این ملت است.



کارشناس سیاسی ضمن تاکید بر اهداف دشمن در جنگ اخیر افزود: موضوع هسته‌ای برای دشمن هدف نیست بلکه وسیله‌ای است تا جنگ و تهاجم نظامی علیه این نظام را مشروع جلوه دهند زیرا درخصوص انرژی هسته‌ای خود را مدعی العموم می‌دانند تا ایران فعالیت غیر صلح‌آمیز نداشته باشد.



مجاهد به فرمان رهبری مبنی بر اینکه پایان جنگ را مسئله اساسی مذاکره اعلام نمودند اشاره کرد و گفت: طبق امر رهبری، ایران مدعی و آمریکا متهم است و باید درخصوص پایان جنگ و پرداخت غرامت تضمین دهد و لذا در صورت پایبندی به شروط در مورد هسته‌ای گفتگو خواهیم‌ نمود.



وی تصریح کرد: آنچه که واضح و آشکار است دشمن در باتلاق خودساخته خویش گرفتار شده‌ است و هیچ راهکار نظامی و دیپلماتیک برای خروج از این جنگ را ندارند لذا ایستادگی تنها راه تداوم غلبه بر دشمن است.



کارشناس مسائل سیاسی ضمن تاکید بر مقاومت و تاب‌آوری ملت در شرایط حساس کنونی خاطرنشان کرد: ایستادگی و مقاومت بیشتر تنها راه پیروزی نهایی در این جنگ است.