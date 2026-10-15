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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۵

پایان هفته گرم در قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

پایان هفته گرم در قم؛ دمای هوا به ۳۴ درجه می‌رسد

قم- کارشناس هواشناسی استان قم از افزایش دمای هوا تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد در روز جمعه خبر داد و گفت: وزش باد شرقی تا پایان هفته ادامه دارد.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان قم در روزهای امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه و جمعه ۲۴ مهرماه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری و وزش باد در برخی ساعات همراه خواهد بود.

وی گفت: جهت وزش باد در این دو روز شرقی پیش‌بینی می‌شود و سرعت آن به ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

دمای هوا در قم افزایش می‌یابد

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد، همچنین کمینه دمای شهر قم ۱۹ درجه و بیشینه دما ۳۳ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان ادامه داد: در روز جمعه ۲۴ مهرماه نیز شرایط جوی مشابهی در استان حاکم خواهد بود و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شرقی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: کمینه دمای شهر قم در روز جمعه ۱۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود و بیشینه دما با یک درجه افزایش نسبت به روز پنجشنبه به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

دستجرد خنک‌ترین و فدک گرم‌ترین نقطه استان بود

کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به تغییرات دمایی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: در این بازه زمانی، دستجرد با ثبت دمای ۱۵.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه را تجربه کرد.

ترابیان افزود: در همین مدت، بیشترین دمای بعدازظهر در ایستگاه فدک با ثبت ۳۳.۲ درجه سانتی‌گراد به ثبت رسید.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی وضعیت جوی استان بر اساس تجزیه‌وتحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی انجام می‌شود و تغییرات احتمالی شرایط جوی در بولتن‌های پیش‌بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 6978553

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