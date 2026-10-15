باقری لنکرانی: قدرت باید در خدمت اقامه حق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی صبح پنجشنبه در جلسه جهاد تبیین حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، با اشاره به نقش نوع نگاه جامعه در مواجهه با بحران‌ها گفت: یک واقعه واحد ممکن است برای گروهی عامل اضطراب و عقب‌نشینی باشد و برای گروهی دیگر به افزایش ایمان و استقامت منجر شود.

وی با بیان اینکه آسیب‌های درونی جامعه تنها به ضعف مدیریت و ناکارآمدی اجرایی محدود نیست، افزود: اختلال در تشخیص، اولویت‌گذاری و نحوه تفسیر حوادث می‌تواند اراده اجتماعی را تضعیف کند و فشارهای بیرونی را به فرصتی برای عقب‌نشینی تبدیل سازد.

باقری لنکرانی با اشاره به آیه ۲۱۴ سوره بقره بیان کرد: قرآن کریم تأکید دارد که رسیدن به فرجام مطلوب بدون عبور از آزمون‌های دشوار امکان‌پذیر نیست و سختی‌ها الزاماً نشانه اشتباه بودن مسیر نیستند.

وی افزود: پرسش از زمان نصرت الهی در اوج فشارها، به معنای تردید در وعده خداوند نیست؛ بلکه بیانگر شدت آزمون است. جامعه دینی باید از تبدیل مشکلات به روایت شکست‌محور پرهیز کند و در کنار پذیرش واقعیت‌ها، امید و استقامت خود را حفظ کند.

مشکلات نباید بهانه عقب‌نشینی شوند

وزیر سابق بهداشت با اشاره به آیه ۱۳ سوره احزاب و عبارت «إِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ» گفت: این آیه نشان می‌دهد که گاهی آسیب‌پذیری بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت و تعلیق تکلیف می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکلات واقعی کشور را نباید انکار کرد، افزود: اگر محدودیت‌ها و هزینه‌ها به توجیه مستمر عقب‌نشینی و کنار گذاشتن آرمان‌ها تبدیل شوند، اراده اجتماعی آسیب می‌بیند.

باقری لنکرانی همچنین با اشاره به ضرورت بازخوانی دقیق تاریخ ایران، تأکید کرد: نباید شکست‌های تاریخی و قراردادهای تحمیلی را بدون بررسی نقش قدرت‌های خارجی، ضعف‌های داخلی و فساد حاکمیتی، به‌عنوان تنها راه عقلایی بقا معرفی کرد.

وی با اشاره به اهمیت جبهه مقاومت و امنیت منطقه‌ای ایران، تغییر تدریجی هنجارهای دینی و کمرنگ شدن حساسیت نسبت به شعائر را نیز از جمله موضوعاتی دانست که نیازمند هوشیاری اجتماعی است.

ایمان در شرایط سخت تقویت می‌شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آیه ۲۲ سوره احزاب اظهار کرد: مؤمنان در مواجهه با فشار دشمنان، این حوادث را در چارچوب وعده الهی تفسیر کردند و ایمان و تسلیم آنان افزایش یافت.

وی افزود: در منطق قرآن، ابتلا و استقامت بخشی از فرایند رشد جامعه مؤمن است و فشارها لزوماً نشانه شکست نیستند، بلکه می‌توانند زمینه آشکار شدن صفوف و افزایش ایمان را فراهم کنند.

باقری لنکرانی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف قدرت، انسجام اجتماعی و تاب‌آوری گفت: اگر سیاست‌گذاری صرفاً بر محدودیت‌ها و محاسبات امنیتی متمرکز شود، معنای قرآنی مقاومت نادیده گرفته می‌شود؛ چراکه قدرت در نگاه قرآنی، هدف نهایی نیست، بلکه وسیله‌ای برای اقامه حق است.

وحدت حول محور رهبری ضرورتی تمدنی است

وزیر سابق بهداشت با تأکید بر نقش رهبری در حفظ انسجام جامعه بیان کرد: رهبری باید محور تنظیم رابطه میان تکلیف و مصلحت، صبر و اقدام و قدرت و حق باشد تا جامعه از انفعال، عافیت‌طلبی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی دور بماند.

وی با بیان اینکه وحدت حول محور رهبری ضرورتی برای حفظ هویت و انسجام جامعه است، افزود: استقامت اجتماعی تنها با شعار پایدار نمی‌ماند، بلکه به معرفت دینی و شناخت درست نیاز دارد.

باقری لنکرانی در پایان تأکید کرد: باید سختی‌ها را نشانه خطای مسیر ندانست، ضعف‌های واقعی را بهانه ترک مسئولیت قرار نداد، قدرت را در خدمت حق به کار گرفت و در برابر تغییر تدریجی هنجارها هوشیار بود. در منطق قرآنی، ابتلا، استقامت و نصرت الهی اجزای یک سنت واحد هستند.