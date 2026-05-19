۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

خلاقیت در فضاسازی شهری برای غدیر ضروری است

چالوس- فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت توجه به خلاقیت در فضاسازی شهری برای غدیر، برنامه‌ریزی برای پاسداشت مناسبت‌های ملی و مذهبی را الزامی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور پیش از ظهر سه شنبه در جلسه شورای شئون فرهنگی این شهرستان با تأکید بر ضرورت نوآوری در اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، گفت: فضاسازی شهری باید با تکیه بر خلاقیت و طرح‌های نو انجام شود تا اثرگذاری فرهنگی آن در جامعه ملموس باشد.

فرماندار چالوس در این جلسه که با حضور امام جمعه، معاون سیاسی فرمانداری، جانشین سپاه شهرستان، بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، افزود: نقش کلیدی آموزش و پرورش در آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم غدیر بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: همچنین حضور فعال دستگاه‌های فرهنگی، پوشش گسترده رسانه‌ای و نصب جملات قصار و اثرگذار از نهج‌البلاغه در سطح معابر عمومی باید در دستور کار قرار گیرد.

یوسف پور با اشاره به هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم های پیش‌رو از جمله سالروز حماسه سوم خرداد، ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، روز عرفه، عید سعید غدیر خم و گرامیداشت روز خانواده، تصریح کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با هم افزایی، برنامه‌های کیفی و خلاقانه ای را برای پاسداشت این مناسبت‌ها تدارک ببینند.

در ادامه این جلسه، حجت الاسلام موسوی، امام جمعه شهرستان چالوس، بر ارتقای کیفی مراسمات تأکید کرد و گفت: تنظیم جدول زمان‌بندی دقیق و هم‌پوشانی برنامه‌ها با اجتماعات شبانه مردم می‌تواند به بهره‌وری بیشتر و استقبال حداکثری منجر شود. همچنین آذین‌بندی شایسته سیمای شهر و اهتمام ویژه به سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر باید مورد توجه قرار گیرد.

