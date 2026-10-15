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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

کشف محموله قاچاق ۲۰۰ میلیارد ریالی در اهواز

کشف محموله قاچاق ۲۰۰ میلیارد ریالی در اهواز

اهواز - فرمانده انتظامی خوزستان از کشف یک محموله قاچاق نهاده‌های دامی و شکر به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود میرفیضی ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده قاچاق کالا و در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری مقادیر زیادی نهاده‌های دامی در انباری در اهواز، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از انبار مذکور، مقدار ۳۰ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم نهاده‌های دامی و ۴۰ هزار کیلوگرم شکر قاچاق و فاقد مدارک گمرکی کشف کردند.

وی توضیح داد: کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند و در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

فرمانده انتظامی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: قاچاق یکی از معضلات اقتصادی جامعه است و از شهروندان می‌خواهیم در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6978885

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