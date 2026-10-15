به گزارش خبرنگار مهر عبدالکریم حسین‌زاده بعدازظهر پنجشنبه در جریان بازدید از روستای تتنک شهرستان بوئین‌زهرا، با اشاره به روند رسیدگی به مناطق روستایی آسیب‌دیده، بر بسیج ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای بازسازی این مناطق و بازگرداندن زندگی مردم به شرایط عادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه از روزهای ابتدایی وقوع حادثه در تتنک در جریان وضعیت این روستا قرار گرفته است، اظهار کرد: در کنار خسارت‌های واردشده، آنچه در این منطقه بیش از همه جلب توجه می‌کرد، ایستادگی و روحیه مردم و میزبانی گرم آنان در شرایط دشوار بود.

معاون رئیس‌جمهور همبستگی و پایداری مردم در مناطق مختلف کشور را سرمایه‌ای ملی دانست و با اشاره به شرایط استان هرمزگان افزود: مردم در مناطق در معرض آسیب، با وجود دشواری‌ها و فشارهای ناشی از حوادث، پای کار کشور و زندگی خود ایستاده‌اند و این روحیه شایسته قدردانی است.

حسین‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت‌ها گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستور بازسازی واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده صادر شد و عملیات اجرایی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

وی ادامه داد: برای ساماندهی اقدامات و تسریع در روند بازسازی، کمیته‌ای تخصصی با حضور و هماهنگی اعضای هیئت دولت تشکیل شد تا ظرفیت دستگاه‌های مختلف در مسیر ترمیم مناطق آسیب‌دیده به کار گرفته شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با تشریح ابعاد خسارت‌ها در مناطق روستایی کشور بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های فنی انجام‌شده، حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نقطه و محدوده روستایی در کشور دچار آسیب شده‌اند و عملیات بازسازی و نوسازی آن‌ها با مشارکت دستگاه‌های دولتی در حال انجام است.

حسین‌زاده با اشاره به پیشرفت اقدامات عمرانی این مناطق افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تأمین امکانات و نظارت بر روند اجرا، پیش‌بینی می‌شود بازسازی این مناطق طی سه ماه آینده به پایان برسد و امکانات و واحدهای احیاشده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تأکید کرد: مسئولان و دستگاه‌های اجرایی تا زمان بازگشت شرایط عادی به مناطق آسیب‌دیده و احیای زندگی روزمره ساکنان، روند پشتیبانی و خدمات‌رسانی را ادامه خواهند داد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به مسئولیت دولت در قبال ساکنان مناطق آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده برای کاهش مشکلات مردم و بازسازی مناطق، بخشی از وظیفه خدمت‌رسانی است و تلاش می‌شود با سرعت‌بخشیدن به اجرای طرح‌ها، زمینه بازگشت آرامش و رونق به این مناطق فراهم شود.