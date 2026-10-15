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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۷

کادر درمان از مصادیق واقعی جان‌فدایی هستند

کادر درمان از مصادیق واقعی جان‌فدایی هستند

رامسر - رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر اهمیت آمادگی جسمانی در ارتقای توان رزمی، کادر درمان را از مصادیق واقعی جان‌فدایی دانست و بر ضرورت حفظ آمادگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ادیب شامگاه پنجشنبه در حاشیه جشنواره آمادگی جسمانی نیروهای مسلح با اشاره به نقش کادر درمان در شرایط دشوار اظهار کرد: جان‌فدایان واقعی، کادر درمان هستند که در سخت‌ترین شرایط، برای خدمت‌رسانی و حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش و آمادگی جسمانی در ارتقای توان دفاعی افزود: نخستین مؤلفه در افزایش توان رزمی، برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب است و این موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربه‌های حاصل از جنگ تصریح کرد: شرایط جنگی نشان داد که ارتقای آمادگی جسمانی یک ضرورت اساسی است و باید برای افزایش توان و آمادگی در همه شرایط تلاش کنیم.

امیر ادیب همچنین با اشاره به روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها گفت: اگر دشمنان تاکنون با ایده‌ها و برنامه‌های خود به نتیجه نرسیده‌اند، این موضوع نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و جان‌فدایی در میان نیروهای کشور است.

وی با بیان اینکه شرایط جنگی، لحظه‌به‌لحظه با بحران همراه بود، خاطرنشان کرد: در این شرایط نشان دادیم که قوی هستیم و قوی باقی خواهیم ماند.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش در پایان با اشاره به تحولات و تجربه‌های جدید پیش‌رو اظهار کرد: امروز، فصل تازه‌ای در زندگی رقم خورده است؛ فصلی که ضرورت حفظ آمادگی، تقویت روحیه و تداوم خدمت و مسئولیت‌پذیری را بیش از گذشته یادآوری می‌کند.

کد مطلب 6979099

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