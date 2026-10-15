به گزارش خبرنگار مهر، امیر ادیب شامگاه پنجشنبه در حاشیه جشنواره آمادگی جسمانی نیروهای مسلح با اشاره به نقش کادر درمان در شرایط دشوار اظهار کرد: جان‌فدایان واقعی، کادر درمان هستند که در سخت‌ترین شرایط، برای خدمت‌رسانی و حفظ سلامت مردم تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ورزش و آمادگی جسمانی در ارتقای توان دفاعی افزود: نخستین مؤلفه در افزایش توان رزمی، برخورداری از آمادگی جسمانی مطلوب است و این موضوع باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تجربه‌های حاصل از جنگ تصریح کرد: شرایط جنگی نشان داد که ارتقای آمادگی جسمانی یک ضرورت اساسی است و باید برای افزایش توان و آمادگی در همه شرایط تلاش کنیم.

امیر ادیب همچنین با اشاره به روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر تهدیدها گفت: اگر دشمنان تاکنون با ایده‌ها و برنامه‌های خود به نتیجه نرسیده‌اند، این موضوع نشان‌دهنده روحیه ایستادگی و جان‌فدایی در میان نیروهای کشور است.

وی با بیان اینکه شرایط جنگی، لحظه‌به‌لحظه با بحران همراه بود، خاطرنشان کرد: در این شرایط نشان دادیم که قوی هستیم و قوی باقی خواهیم ماند.

رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش در پایان با اشاره به تحولات و تجربه‌های جدید پیش‌رو اظهار کرد: امروز، فصل تازه‌ای در زندگی رقم خورده است؛ فصلی که ضرورت حفظ آمادگی، تقویت روحیه و تداوم خدمت و مسئولیت‌پذیری را بیش از گذشته یادآوری می‌کند.