۴ کارگر مصدوم حادثه ریزش مدرسه در مهاباد ترخیص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق امیرعشایری در این زمینه اظهار کرد: این حادثه هنگام بتن‌ریزی راه‌پله مدرسه‌ای در حال ساخت در محله کوی هه‌ژار مهاباد رخ داد و در پی ریزش بخشی از راه‌پله، چهار کارگر حاضر در محل مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس ۱۱۵ مهاباد به محل اعزام شدند و مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام خمینی(ره) این شهر انتقال دادند.

فرماندار مهاباد ادامه داد: مصدومان پس از انجام معاینات پزشکی، تصویربرداری و سایر اقدامات تخصصی موردنیاز و با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شدند.

امیرعشایری با تاکید بر ضرورت رعایت اصول فنی و الزامات ایمنی در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: علت اصلی ریزش راه‌پله این مدرسه از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

وی با اشاره به روند ساخت این مدرسه اظهار کرد: این واحد آموزشی ۶ کلاسه با مشارکت یکی از خیران شهرستان در حال احداث است و تاکنون بیش از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.