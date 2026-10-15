به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فداکار در این زمینه اظهار کرد: این حادثه زمانی رخ داد که یک دستگاه خودروی باری سایپا حامل انگور با حرکت در مسیر مخالف، با یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران کارخانه قند برخورد کرد.

وی افزود: در ادامه این تصادف، سه دستگاه خودروی سواری شامل پراید، پژو ۲۰۶ و ال۹۰ نیز با خودروهای حادثه‌دیده برخورد کردند.

معاون عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد با اشاره به تلفات این حادثه بیان کرد: یکی از سرنشینان مینی‌بوس جان خود را از دست داد و ۱۱ نفر از سرنشینان خودروهای دیگر مصدوم شدند.

فداکار ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان، چهار دستگاه آمبولانس اورژانس، یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر و یک دستگاه خودروی حمل متوفی شهرداری مهاباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه برخی مصدومان از ناحیه سر و شانه دچار شکستگی شده بودند، گفت: مجروحان برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) مهاباد انتقال یافتند.

وی همچنین با اشاره به ریزش انگورهای حمل‌شده روی سطح جاده و لغزنده شدن مسیر افزود: نیروهای آتش‌نشانی برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی دیگر، اقدام به شست‌وشوی مسیر کردند.

فداکار خاطرنشان کرد: علت اصلی وقوع این حادثه از سوی پلیس راهور در دست بررسی است.

وی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به مسیر و پرهیز از بی‌احتیاطی، از وقوع حوادث رانندگی پیشگیری کنند.