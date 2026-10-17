به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قلی نیا، با تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور صبح شنبه ۲۵ مهرماه اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، آزادراه کرج ـ تهران، محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره، آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و محور شهریار ـ تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، نیمه‌سنگین است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در برخی محورهای استان آذربایجان غربی نیز بارش پراکنده باران گزارش شده است.