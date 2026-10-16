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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

رجزخوانی دختر شهیده عقیلا در مراسم تشییع مادرش

رجزخوانی دختر شهیده عقیلا در مراسم تشییع مادرش

زابل- دختر شهیده افسانه عقیلا در مراسم تشییع و تدفین مادر شهیدش در مصلی المهدی زابل، رجز خوانی کرد.

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کد مطلب 6979585

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