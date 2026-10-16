https://mehrnews.com/x3dkXx ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ کد مطلب 6979585 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ رجزخوانی دختر شهیده عقیلا در مراسم تشییع مادرش زابل- دختر شهیده افسانه عقیلا در مراسم تشییع و تدفین مادر شهیدش در مصلی المهدی زابل، رجز خوانی کرد. دریافت 22 MB کد مطلب 6979585 کپی شد مطالب مرتبط محامی: با عوامل و حامیان شرارت در سیستانوبلوچستان قاطعانه برخورد شود علمای اهلسنت: حرمت زن و چادر در فرهنگ بلوچستان جایگاه ویژه دارد شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی نخستین تصویر از پاسدار شهیده «افسانه عقیلا» منتشر شد برچسبها فرهنگ ایثار و شهادت تروریسم زنان شهرستان زابل مراسم تشییع
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