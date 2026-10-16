۴۲ سازه پرخطر سیلابی در اردستان شناسایی شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه سفر به اردستان اظهار کرد: جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان اردستان با حضور فرماندار و اعضای این ستاد، با هدف بررسی آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری و کنترل سیلاب‌های احتمالی ناشی از بارش‌ها برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید، آخرین وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، اقدامات پیشگیرانه و راهکارهای کاهش خسارات ناشی از سیلاب مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد دستگاه‌های مسئول پیش از آغاز بارش‌ها، اقدامات لازم را برای ایمن‌سازی مسیرهای مستعد سیلاب انجام دهند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود حدود ۸۵ کیلومتر از مسیل‌ها و رودخانه‌ها در شهرستان اردستان، ۴۲ سازه پرخطر در مسیر رودخانه‌ها شناسایی شده است که باید با تعیین زمان‌بندی مشخص و تشکیل تیم‌های کارشناسی، نسبت به اصلاح، بازسازی و ایمن‌سازی آن‌ها اقدام شود.

شیشه‌فروش تصریح کرد: دستگاه‌هایی از جمله اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت دارند و مقرر شد اقدامات لازم را پیش از وقوع بارش‌ها به انجام برسانند. همچنین شرکت آب منطقه‌ای موظف شد اقدامات ویژه‌ای برای لایروبی مسیل‌ها و ساماندهی رودخانه‌ها در بخش‌های مرکزی و زواره انجام دهد.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک منطقه، وقوع سیلاب‌های ناگهانی حتی در پی حدود ۲۰ دقیقه بارندگی نیز محتمل است؛ ازاین‌رو، کنترل سیلاب در بالادست حوزه‌های آبخیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خطرات و خسارات در پایین‌دست داشته باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: حدود ۵۰۰ هزار هکتار از عرصه‌های شهرستان اردستان استعداد اجرای طرح‌های پخش سیلاب را دارد که تاکنون مطالعات حدود ۳۵۰ هزار هکتار از این عرصه‌ها در قالب ۲۰ حوزه انجام شده و ۵۰ پروژه بند خاکی و آبخیزداری نیز به اجرا درآمده است.

شیشه‌فروش اضافه کرد: برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب در منطقه مغار و سایر مناطق بالادست حوزه‌های آبخیز در بخش‌های زواره و مهاباد، اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های لازم مورد توجه قرار گرفته است. همچنین مقرر شد اداره‌کل منابع طبیعی برای اجرای این طرح‌ها اعتبارات مورد نیاز را به شهرستان اختصاص دهد.

وی یادآور شد: در راستای مقابله با بیابان‌زایی و کنترل کانون‌های گردوغبار، حدود ۹۰ هزار هکتار از عرصه‌های شهرستان را پوشش‌های گیاهی تاغ تشکیل می‌دهد که نقش مهمی در تثبیت خاک و جلوگیری از گسترش بیابان دارند. حفاظت از این عرصه‌ها و برخورد قانونی با قاچاقچیان چوب و تخریب‌کنندگان پوشش گیاهی از جمله اقدامات مورد تأکید است.

شیشه‌فروش با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه فضای سبز و مقابله با بیابان‌زایی در اردستان گفت: طی سه سال گذشته، حدود ۳۰ هزار نهال در قالب کمربند سبز شهرستان کاشته شده و مقرر است در ماه‌های بهمن و اسفند نیز نهال‌های مورد نیاز برای توسعه پوشش گیاهی در عرصه‌های بیابانی تأمین و کاشته شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به مقابله با کانون‌های ملخ در منطقه بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی و بارندگی‌های مناسب در برخی مناطق، زمینه فعالیت کانون‌های ملخ فراهم شده بود و در همین راستا، عملیات مقابله در حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های شهرستان انجام شد. همچنین تأمین اعتبارات مورد نیاز برای کنترل به‌موقع این کانون‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به چالش کمبود آب شرب در اردستان ادامه داد: خشکسالی‌های متوالی موجب خروج ۱۵ حلقه چاه، هفت رشته قنات و یک چشمه از مدار بهره‌برداری شده و منابع تأمین آب منطقه را با محدودیت مواجه کرده است.

شیشه‌فروش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌های آبرسانی شهرستان خاطرنشان کرد: اصلاح ایستگاه پمپاژ شماره دو و اجرای طرح‌های انتقال آب از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است؛ همچنین با هزینه‌کرد ۱۲ میلیارد تومان، عملیات لوله‌گذاری به طول ۴۳ کیلومتر اجرا شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: در جلسه ستاد مدیریت بحران مقرر شد شرکت آب منطقه‌ای، طرح مشخصی برای تأمین آب شرب شهرستان و پیش‌بینی نیازهای آینده تدوین و به فرمانداری اعلام کند تا موضوع حفر چاه‌های جدید در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان بررسی و مجوزهای لازم برای تأمین آب شرب صادر شود.

وی با اشاره به ارزیابی وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان در برابر بحران‌ها بیان کرد: مانور عملیاتی مدیریت بحران اردستان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و در خارج از ساعات اداری برگزار شد و در جریان آن، نحوه عملکرد دستگاه‌ها، روند ابلاغ هشدارها، تدوین دستورالعمل‌ها و میزان آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.

شیشه‌فروش افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، دستگاه‌های اجرایی شهرستان اقدامات لازم را در دستور کار دارند و مقرر شد دستورالعمل‌ها و تکالیف مرتبط با مدیریت بحران مجدداً به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف سد کرداس اضافه کرد: موضوع وضعیت این سازه و نحوه بهره‌برداری از آن باید با بررسی‌های تخصصی و نظر کارشناسان دستگاه‌های مرتبط مشخص شود.

وی ادامه داد: مقرر شد کمیته کارشناسی استانی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، وضعیت سازه را بررسی و درباره ضرورت ایمن‌سازی، تحکیم یا سایر اقدامات مورد نیاز تصمیم‌گیری کند. تا زمان نهایی‌شدن بررسی‌ها نیز باید تمهیدات اضطراری برای مدیریت شرایط احتمالی و اطلاع‌رسانی به ساکنان مناطق پایین‌دست پیش‌بینی شود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: در همین راستا، جهاد کشاورزی موظف شد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، اقدامات اضطراری لازم را برای مدیریت ورودی آب به محدوده سد و کاهش مخاطرات احتمالی انجام دهد و طرح عملیاتی مدیریت بحران برای مواجهه با شرایط خاص نیز تدوین شود.