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۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

۹۰۰ تن سهمیه کسرشده آرد روستاییان خوزستان بازگردانده شد

۹۰۰ تن سهمیه کسرشده آرد روستاییان خوزستان بازگردانده شد

اهواز - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از بازگشت بیش از ۹۰۰ تن سهمیه کسرشده آرد روستاییان و عشایر استان در مرحله نخست پیگیری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبیات شامگاه امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اجرای طرح هوشمندسازی آرد روستاییان و عشایر در مهرماه و بروز مشکلاتی در سهمیه تخصیصی، با پیگیری استاندار خوزستان و اقدامات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بیش از ۹۰۰ تن از سهمیه کسرشده در مرحله نخست به استان بازگردانده شد.

وی افزود: این موضوع از طریق وزارت کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیری شد و برگزاری جلسات مستمر در سطوح مدیریتی استان و نشست‌های هم‌اندیشی با عاملان توزیع و تعاونی‌های روستایی و عشایری نیز در این دستیابی مؤثر بود و ادامه پیگیری‌ها برای بازگشت بخش بیشتری از سهمیه آرد در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از تشکیل اتاق پایش و نظارت بر فرایند توزیع آرد خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل این اتاق با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، هماهنگی و نظارت بر توزیع آرد تقویت شده و روند توزیع با شتاب بیشتری ادامه دارد.

عبیات با اطمینان‌بخشی به خانوارهای روستایی و عشایری بیان کرد: تلاش می‌شود با پیگیری‌های تکمیلی از مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی، بخش بیشتری از سهمیه موردنیاز این خانوارها تأمین و تخصیص داده شود.

کد مطلب 6979854

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    نظرات

    • IR ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
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      پاسخ
      خوزستان زیر حملات شدید بمب باران آمریکا بود ولی سهم آرد ان منطقه را کم میکنید

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