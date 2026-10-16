۹۰۰ تن سهمیه کسرشده آرد روستاییان خوزستان بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبیات شامگاه امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اجرای طرح هوشمندسازی آرد روستاییان و عشایر در مهرماه و بروز مشکلاتی در سهمیه تخصیصی، با پیگیری استاندار خوزستان و اقدامات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بیش از ۹۰۰ تن از سهمیه کسرشده در مرحله نخست به استان بازگردانده شد.

وی افزود: این موضوع از طریق وزارت کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران پیگیری شد و برگزاری جلسات مستمر در سطوح مدیریتی استان و نشست‌های هم‌اندیشی با عاملان توزیع و تعاونی‌های روستایی و عشایری نیز در این دستیابی مؤثر بود و ادامه پیگیری‌ها برای بازگشت بخش بیشتری از سهمیه آرد در دستور کار قرار دارد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان از تشکیل اتاق پایش و نظارت بر فرایند توزیع آرد خبر داد و تصریح کرد: با تشکیل این اتاق با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، هماهنگی و نظارت بر توزیع آرد تقویت شده و روند توزیع با شتاب بیشتری ادامه دارد.

عبیات با اطمینان‌بخشی به خانوارهای روستایی و عشایری بیان کرد: تلاش می‌شود با پیگیری‌های تکمیلی از مراجع تصمیم‌گیر در سطح ملی، بخش بیشتری از سهمیه موردنیاز این خانوارها تأمین و تخصیص داده شود.