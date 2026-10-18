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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

لفاظی جدید نتانیاهو علیه حزب الله لبنان

لفاظی جدید نتانیاهو علیه حزب الله لبنان

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد نیروهای اسرائیلی تا زمانی که حزب الله سلاح‌های خود را حفظ کند، در آنچه «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان خواند، باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز یکشنبه مدعی شد به توانایی دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله و از بین بردن توانمندی‌های نظامی این جنبش اعتماد ندارد.

نتانیاهو در گفت‌وگو با رادیو اسرائیلی «۱۰۳ اف‌ام» گفت نیروهای اسرائیلی تا زمانی که حزب‌الله سلاح‌های خود را حفظ کند، به حضور در منطقه‌ای که او «منطقه امنیتی» در جنوب لبنان توصیف کرد، ادامه خواهند داد.

او مدعی شد اسرائیل هر زمان که لازم بداند، عملیات علیه حزب‌الله را ادامه خواهد داد و هدف نهایی را از بین بردن این جنبش عنوان کرد.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد حزب‌الله در مقایسه با گذشته ضعیف‌تر شده است. او گفت این جنبش پیش‌تر حدود ۱۵۰ هزار موشک و گلوله در اختیار داشت که اسرائیل را هدف قرار می‌دادند و به گفته او، تهدید بزرگی برای ساکنان اراضی اشغالی محسوب می‌شدند.

کد مطلب 6981718

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