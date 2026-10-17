مدیرکل محیط زیست کرمانشاه: حریق در طبیعت استان ۶۱ درصد کاهش یافت

سعید دزفولی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی کرمانشاه اظهار کرد: بررسی گزارش‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد تعداد حریق‌ها در شش‌ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: در نیمه نخست سال گذشته ۴۶ مورد آتش‌سوزی در طبیعت استان ثبت شد، اما این رقم در شش‌ماهه نخست امسال به ۱۸ مورد کاهش پیدا کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با اشاره به کاهش ۶۱ درصدی آتش‌سوزی‌ها، این روند را دلیلی بر ضرورت تداوم اقدامات حفاظتی و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه دانست.

دزفولی‌نژاد بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: افزایش آگاهی مردم و حساسیت نسبت به خطرات آتش‌سوزی می‌تواند در صیانت از جنگل‌ها، مراتع و زیستگاه‌های طبیعی نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم استمرار مراقبت‌ها و همکاری در زمینه پیشگیری از حریق تأکید کرد تا از وارد آمدن خسارت به عرصه‌های طبیعی استان جلوگیری شود.