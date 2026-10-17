به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، روز شنبه ۲۵ مهر در آیین افتتاح طرح‌های توسعه عدالت آموزشی، با تأکید بر نقش مشارکت مردم و خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور، گفت: با اتکا به ظرفیت‌های مردمی و در شرایط جنگی، ۲ هزار و ۳۳۱ پروژه اجرا و مدرسه ساخته شده است؛ دستاوردی که به گفته وی، در تاریخ آموزش‌وپرورش کشور کم‌سابقه است.

وی با اشاره به اینکه توسعه عدالت آموزشی تنها به ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات محدود نمی‌شود، اظهار کرد: دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باکیفیت و استاندارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مشارکت مردم در مدرسه‌سازی افزود: در یکی از روستاهای محروم و مرزی شهرستان درمیان، بیش از ۳۰ تا ۴۰ نفر از مردم برای ساخت مدرسه مشارکت کردند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم برای توسعه فضاهای آموزشی است.

کاظمی با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز و مشارکت‌کنندگان در این طرح‌ها، بر ضرورت توجه به یک‌هزار و ۲۸۸ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ نیز تأکید کرد.

افزایش فضاهای ورزشی و هوشمندسازی کلاس‌های درس

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های آموزشی گفت: بیش از ۶ هزار فضای ورزشی به مدارس اضافه شده و ۱۱ هزار کلاس درس نیز هوشمندسازی شده است. همچنین تجهیز پنج هزار کلاس درس به فناوری‌های جدید در دست اجرا قرار دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش اضافه کرد: ۳۰۰ سرور نیز به زیرساخت‌های شبکه آموزشی دانش‌آموزان (شاد) افزوده شده است.

کاظمی همچنین از بهره‌برداری ۳۴ استخر آموزشی خبر داد و گفت: هزینه ساخت هر استخر بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان است که نشان‌دهنده حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی کشور است.

توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزش

وی با تأکید بر ضرورت همراهی توسعه زیرساخت‌ها با ارتقای کیفیت آموزش اظهار کرد: توانمندسازی معلمان و اصلاح روش‌های تدریس از محورهای اصلی این برنامه بوده و سال گذشته نزدیک به ۹۵ درصد معلمان در قالب اجتماعات یادگیری آموزش دیدند.

وزیر آموزش‌وپرورش افزود: آموزش هوش مصنوعی، توسعه هنرستان‌ها و تقویت فعالیت‌های علمی دانش‌آموزان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

افزایش مدارس شبانه‌روزی عشایری و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

کاظمی با اشاره به توسعه مدارس شبانه‌روزی عشایری گفت: شمار این مدارس از ۱۵۷ به ۱۷۹ مدرسه افزایش یافته است.

وی همچنین از افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان به میزان ۱.۱۵ نمره خبر داد و افزود: این پیشرفت در شرایطی حاصل شده است که در دوره‌هایی، آموزش به‌صورت مجازی و بدون برگزاری کلاس‌های حضوری دنبال می‌شد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: دانش‌آموزان ایرانی امسال ۱۸ مدال طلا در المپیادهای علمی کسب کردند؛ در حالی که بیشترین تعداد مدال طلای کسب‌شده در سال‌های گذشته ۱۱ مدال بوده است. همچنین دانش‌آموزان کشور در رقابت‌های ورزشی بیش از ۱۳۱ مدال رنگارنگ به دست آوردند.

تأکید بر ظرفیت‌های مردمی در توسعه مدارس

کاظمی با اشاره به رکوردهای ثبت‌شده در اجرای پروژه‌های آموزشی اظهار کرد: در آمارهای ارائه‌شده رکوردهایی ثبت شده است که حتی در بهترین شرایط مالی و اقتصادی کشور نیز دستیابی به چنین اعدادی دشوار بود.

وی با تأکید بر نقش مردم و استفاده از ظرفیت‌های محلی در پیشبرد طرح‌ها خاطرنشان کرد: توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری، گسترش فعالیت‌های پرورشی و تحول در برنامه درسی از محورهای اصلی مورد پیگیری وزارت آموزش‌وپرورش است.