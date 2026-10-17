جاده ابریشم امروز با حرکت گردشگران زنده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین، عصر جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و با حضور جمعی از مقامات، فعالان و نمایندگان شرکت‌های گردشگری دو کشور برگزار شد، نشستی با محوریت عبور از ظرفیت‌های تاریخی و اشتراکات تمدنی ایران و چین به سوی همکاری‌های عملیاتی، طراحی محصولات مشترک گردشگری و افزایش تبادل گردشگر میان دو کشور.

در این نشست، طرفین ضمن اشاره به پیشینه روابط فرهنگی و تمدنی ایران و چین، مهم‌ترین موانع توسعه گردشگری دوجانبه را بررسی کردند و بر ضرورت تقویت ارتباط میان آژانس‌ها و توراپراتورها، توسعه زیرساخت‌های خدماتی، معرفی هدفمند ظرفیت‌های ایران در بازار چین و فراهم‌کردن زمینه اجرای برنامه‌های مشترک تاکید کردند.

از میراث جاده ابریشم تا بازتعریف همکاری‌های گردشگری

در ابتدای نشست، نعمتی، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن، با خوشامدگویی به حاضران، ابراز امیدواری کرد که این گردهمایی زمینه‌ساز ارتقای روابط گردشگری دو کشور باشد.

وی گردشگری را پلی برای شناخت متقابل ملت‌ها دانست و تاکید کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن، توسعه همکاری‌های گردشگری را در شمار اولویت‌های خود قرار داده است.

در ادامه، رحمانی‌فضلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین، با اشاره به پیوندهای تاریخی دو کشور در مسیر جاده ابریشم، این راه کهن را فراتر از مسیر مبادله کالا و محصولات، بستری برای تعاملات فرهنگی، هنری، موسیقایی و انتقال آداب‌ورسوم ملت‌ها توصیف کرد.

وی فعالان گردشگری امروز را ادامه‌دهندگان نقش تاریخی کاروان‌داران دانست و با اشاره به ظرفیت فناوری‌ها و امکانات نوین، بر امکان تقویت و تسریع پیوندهای مردمی و فرهنگی ایران و چین تاکید کرد.

سفیر ایران در چین همچنین با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده روابط گردشگری، آمادگی برای رفع موانع، سازمان‌دهی مؤثرتر همکاری‌ها و افزایش سهم بازار چین از گردشگری ایران را مورد توجه قرار داد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به جنگ اخیر علیه ایران، نقش چین در این مقطع را مورد تاکید قرار داد و گفت: این جنگ بعانلی شد تا ما دوست و دشمن خود را خوب بشناسیم. چین در این جنگ ثابت کرد دوست همدل، همراه و کمک‌کننده مردم ایران است.

وی با بیان اینکه ایران و چین در پی صلح و امنیت در خاورمیانه و غرب آسیا هستند، اظهار کرد: از نگاه ایران، چین می‌تواند در دوره پس از جنگ، نقشی مهم در بازسازی کشور ایفا کند.

رحمانی‌فضلی رفع موانع، بازآرایی سازوکارهای همکاری و تقویت مبادلات گردشگری را از الزامات بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دانست.

در بخش دیگری از این نشست، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیام سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را قرائت کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این پیام، پنجاه‌وپنجمین سال روابط دیپلماتیک ایران و چین را فرصتی برای ارتقای سطح همکاری‌های دوجانبه و عبور از مرحله گفت‌وگو به اقدام عملیاتی دانست و تاکید کرد: چین باید به یکی از مهم‌ترین شرکای گردشگری ایران تبدیل شود، هدفی که تحقق آن، به مشارکت مستقیم و مؤثر آژانس‌ها و توراپراتورهای دو کشور وابسته است.

صالحی‌امیری با معرفی ایران به‌عنوان مقصدی اصیل، برخوردار از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و سرشار از تجربه‌های متنوع برای گردشگران چینی، بر ضرورت طراحی سازوکارهایی تاکید کرد که این ظرفیت‌ها را به محصول گردشگری قابل عرضه در بازار چین تبدیل کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در همین چارچوب، پنج پیشنهاد مشخص برای آغاز مرحله عملیاتی همکاری‌ها ارائه کرد: تشکیل فوری «میز مشترک آژانس‌ها و توراپراتورهای ایران و چین»، طراحی و عرضه دست‌کم سه بسته اختصاصی سفر به ایران برای بازار چین، برگزاری تور آشناسازی ایران برای مدیران آژانس‌ها و خبرنگاران چینی، توسعه خدمات متناسب با نیاز گردشگران چینی از جمله تامین راهنمایان چینی‌زبان و تسهیل خدمات پرداخت و تعیین اهداف کمّی و جدول زمانی مشخص برای اعزام گردشگران.

صالحی‌امیری در این پیام، معیار موفقیت نشست را فراتر از برگزاری جلسات و تبادل دیدگاه‌ها دانست و تصریح کرد: نتیجه این نشست نباید تنها گفت‌وگو و تبادل کارت باشد.

وی با تاکید بر ضرورت دستیابی به نتایج ملموس افزود: انتظارم این است که نشست امروز به برنامه اقدام، بسته سفر، قرارداد و اعزام واقعی گردشگر منتهی شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در جمع‌بندی این رویکرد، با پیوند دادن آینده گردشگری دو کشور به میراث مشترک جاده ابریشم، تاکید کرد: جاده ابریشم در گذشته با حرکت کاروان‌ها زنده بود و جاده ابریشم امروز با حرکت گردشگران زنده خواهد شد

نمایندگان شرکت‌ها و نهادهای گردشگری چین نیز در این نشست، ضمن ابراز رضایت از تجربه همکاری با ایران، از مهمان‌نوازی مردم کشورمان سخن گفتند و ایران را مقصدی برخوردار از ارزش افزوده بالا و ظرفیت سودآوری برای آژانس‌های گردشگری چین توصیف کردند.

آنان همچنین بر علاقه گردشگران چینی به سفر به ایران تأکید کردند و در عین حال، برخی موانع موجود در مسیر توسعه این بازار را برشمردند، موانعی که از نگاه فعالان حاضر، نبود دفتر ترویج گردشگری ایران در پکن، بی‌ثباتی پروازها در پی جنگ و محدودیت در برگزاری تورهای آشناسازی را شامل می‌شود.

ایجاد دفتر نمایندگی یا ترویج گردشگری ایران در پکن، برگزاری رویدادهای معرفی مقصد برای رسانه‌ها و بلاگرهای چینی، اجرای تورهای آشناسازی، طراحی بسته‌های اختصاصی، استفاده از ظرفیت فرهنگ چای به‌عنوان یکی از زمینه‌های اشتراک فرهنگی دو کشور و برقراری پروازهای پایدار، از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان صنعت گردشگری چین برای تقویت همکاری‌های دوجانبه بود.

در ادامه نشست، روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن قدردانی از میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با اشاره به گفت‌وگوهای انجام‌شده با وزیر، از امکان میزبانی گروهی از فعالان صنعت گردشگری چین در ایران خبر داد.

وی اعلام کرد: می‌توان در آینده نزدیک میزبان تعدادی از تورگردانان چینی بود، پیشنهادی که در صورت تحقق، می‌تواند زمینه آشنایی مستقیم فعالان بازار چین با ظرفیت‌های گردشگری ایران و بررسی امکان طراحی و عرضه محصولات مشترک سفر را فراهم کند.