به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، در مراسم آیین بهره‌برداری از بزرگراه شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی اظهارداشت: این اثر به نام ماندگار شهید سپهبد موسوی مزین است که فرزند گرامی ایشان امروز در جمع ما هستند و خیر مقدم ویژه به ایشان می گویم.

وی افزود: آنچه دشمن را کلافه کرده خصوصیات مختلف است که ما در دفاع مقدس می‌بینیم. عزیزان ارتش و سپاه حافظان مرزهای کشور هستند. جریان خدمت جاری است و خادمان در حال خدمت گذاری هستند.

زاکانی بیان داشت: همراه با مقاومت مسیر سازندگی لحظه‌ای قطع نمی شود و پرچم کشور بالا است. متن جامعه بیدار و در میدان است و به تبعیت از رهبری ایستادگی است و صیانت از مرزها توسط نیروهای نظامی و پشتیبانی از خدمتگزاران کشور ادامه دارد و همزمان از حافظان امنیت از بسیج مردمی گرفته تا کارکنان فراجا مشغول خدمت رسانی هستند.

وی با اشاره به جمع اخلاق، تعهد و سرسپردگی به دین و ملت و بهره مندی از همه ابزارهای قدرت، گفت: شفافیت، زلالی و پاکی خاصی در وجود شهید سپهبد موسوی بود که سبب می شد انسان صد دل با ایشان مانوس شود و اخلاق و راستگویی در وجود این عزیز نهادینه بود.

وی بیان داشت: در این دوره بزرگترین تفاهمات را با ارتش داشتیم که پرچم دار آن شهید سپهبد موسوی بود و ایشان می‌فرموند من گزارشات را به حضرت آقا می‌گویم تا دل ایشان هم شاد شود.

شهردار تهران گفت: سپهبد موسوی احترام مد نظرشان بود در یک پروژه در مسیر اجرا گرفتار شدیم و فردی دستور ایشان را اجرا نمی‌کرد ایشان گفت برایش هدیه‌ای خریدم و فرستادم ولی یک درجه اش را کم کردم چون دستور را عمل نکرد و اینجا هم احترام به این فرد هم برایش مهم بود.

زاکانی بیان داشت: در تمام تفاهمات با این عزیز، امیر موسوی همه پروژه‌ها را با دقت دنبال می‌کرد و شفافیت حد بالا داشت.

وی با ذکر خاطره‌ای از این شهید گفت: جلسه ای در باغ موزه بود و امیر موسوی تشریف داشتند. جلسه بعد عزیزانی شهید شده بودند من به مزاح گفتم شما را ببوسیم انگار خبرهایی است. ایشان با روی گشاده بیان کردند عزم ما جزم است برای نابودی آمریکا و اسرائیل.

زاکانی بیان داشت: دشمنان می‌خواستند تاب آوری مردم را بشکنند ولی با خدمتگزاری به مردم موفق نشدند و همچنین می‌خواستند مانع پیشرفت شوند که با سازندگی کشور این را هم موفق نشدند و دشمن امروز مستأصل است.

وی با اشاره به اینکه ما متوسل به نام شهید هستیم و می‌خواهیم خودمان را بر آن الگو بسازیم، گفت: پیام جمع ما برای دشمن این است که راه شهدا را با افتخار ادامه می‌دهیم. پیام ما برای آنان ناامیدی است و ما در دل جنگ دست از کار و تلاش بر نمی‌داریم.

شهردار تهران افزود: یکی از ویژگی شهید موسوی، دلدادگی به رهبر و امام شهید بود که این ویژگی خیلی برجسته است و این شهید بزرگوار گفته بود اگر هزار بار در این مسیر کشته شوم دست از خدمت به مردم بر نمی دارم و این بسیار حائز اهمیت و ارزش است.

وی در پایان گفت: قطعه یک و سه امروز بزرگراه شهید موسوی افتتاح و قطعه دو هم در دست اقدام است تا به سرعت عملیاتی و ان شاالله طی ۶ ماه محقق خواهد شد.