ثبت سفارش ماهی تون آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز اقتصاد آبی دارای اهمیت بسیاری در امنیت غذایی است. اقیانوس‌ها سه‌چهارم سطح زمین را پوشانده‌اند و حاوی ۹۷ درصد آب زمین هستند. این پهنه جغرافیایی به تولید ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان کمک می‌کند.

آبزی‌پروری اقیانوسی ۵۰ درصد ماهیان متنوع را برای مصرف انسان فراهم می‌کند و شیلات حدود ۳۵۰ میلیون شغل در سراسر جهان به وجود آورده است. این تنوع زیستی، ماهیان را یکی از اقلام مهم در هرم غذایی انسان‌ها قرار داده است.

در این راستا تون‌ماهیان یکی از مواد اولیه صنایع تبدیلی است و کنسرو ماهی در سبد غذایی خانوارها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار، موضوع تسهیلگری واردات کالاهای اساسی و ضروری ثبت سفارش کالای ماهی تون از امروز ۲۶ مهر ماه از طریق سامانه جامع تجارت امکان‌پذیر شد.

شایان ذکر است ثبت سفارش کالای مذکور، بدون اعمال سابقه بازرگان بوده و مهلت ثبت سفارش هم ۱۸۰ روز خواهد بود.