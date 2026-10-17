به گزارش خبرگزاری مهر، آئین افتتاح پروژه ی بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی در گام نخست و سوم صبح امروز -۲۵ مهر ۱۴۰۵- با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران ،مهدی چمران رئیس شورای شهر اسلامی شهر تهران، سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران وعباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران برگزار شد.

سردار عبدالرضا عابد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)،با اشاره به جایگاه شهید سپهبد «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح، اظهار داشت: شهید موسوی شخصیتی برجسته بود و در سال ۱۴۰۴ نیز در جریان حضور در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، از تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این مجموعه قدردانی کرد.

سردار عابد ادامه داد: شهید موسوی در آن دیدار، در تشریح نقش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بر توانمندی مدیریتی نیروهای مذهبی، انقلابی و متعهد در آبادانی کشور و پیشبرد امور تأکید کرد.

وی افزود: قرارگاه با فعالیت‌های خود، چهره‌ای از توانایی نظام در مدیریت و پیشبرد پروژه‌های کشور را به نمایش می‌گذارد؛ این در حالی است که دشمنان با استفاده از ظرفیت‌های گسترده رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا تصویری منفی از عملکرد نظام و توان مدیریتی کشور ارائه دهند و با القای ناکارآمدی، دستاوردهای کشور را زیر سؤال ببرند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اقدامات عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در کشور تصریح کرد: این مجموعه طی ۳۷ سال گذشته، ۳۰۲ تقاطع غیرهم‌سطح، هم‌سطح و روگذر احداث کرده و نزدیک به هزار و ۵۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگراه ساخته است.

سردار عابد با بیان اینکه فعالیت‌های قرارگاه به پروژه‌های راه‌سازی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: اجرای پروژه‌های پالایشگاهی، راه‌آهن، بنادر و زیرساخت‌های بنیادین صنعت نفت و گاز نیز از جمله حوزه‌های فعالیت این مجموعه است.

تکمیل پروژه‌های عمرانی با وجود حملات دشمن

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های عمرانی در شرایط جنگی گفت: دشمن تصور می‌کرد که با بمباران زیرساخت‌ها می‌تواند کشور را در اجرای پروژه‌های عمرانی زمین‌گیر کند؛ اما تلاش نیروهای متخصص و مهندسان کشور نشان داد که این محاسبات با واقعیت فاصله دارد.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به تلاش نیروهای اجرایی برای تکمیل پروژه‌های آسیب‌دیده، افزود: در پروژه‌های عمرانی کشور، از جمله یک پل بزرگ در کرج، نیروهای اجرایی و بخش خصوصی بلافاصله پس از حمله و اصابت موشک، فعالیت خود را از سر گرفتند تا این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

سردار عابد همچنین با اشاره به اجرای یک پروژه پل‌سازی در محور بندرعباس ـ بلوچستان بیان کرد: در این پروژه، با وجود شرایط دشوار، نیروهای اجرایی توانستند عملیات احداث پل را در مدت‌زمانی بسیار کوتاه‌تر از زمان‌بندی معمول به پایان برسانند و امکان تردد خودروها را برقرار کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه به‌جای بازه زمانی پیش‌بینی‌شده شش تا هشت ماهه، در مدت ۲۰ روز به پایان رسید، این اقدام را نشانه‌ای از توانمندی مهندسان و نیروهای اجرایی کشور دانست.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی گفت: همان‌طور که مردم با حضور پرشور خود در میدان‌ها و خیابان‌ها از کشور حمایت می‌کنند، فعالان عرصه سازندگی نیز باید با تلاش مضاعف به خدمت‌رسانی ادامه دهند تا مردم امیدوار و دشمنان ناامید شوند.