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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

تلف شدن خرس ماده بر اثر تصادف در بزرگراه شیراز-اصفهان

تلف شدن خرس ماده بر اثر تصادف در بزرگراه شیراز-اصفهان

شیراز- رئیس اداره حفاظت و مدیریت امور حیات‌ وحش محیط زیست فارس از تلف شدن یک خرس ماده بر اثر برخورد خودرو در محدوده سیوند و مجاورت بزرگراه شیراز-اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا جولایی گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر مشاهده خرسی تلف‌شده بر اثر برخورد با خودرو، محیط‌بانان شهرستان مرودشت به محدوده سیوند اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این حیوان یک قلاده خرس ماده بوده که بر اثر برخورد با خودروهای عبوری تلف شده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت امور حیات‌ وحش محیط زیست فارس با اشاره به موقعیت منطقه شکارممنوع کوه خرسی افزود: مجاورت این منطقه با بزرگراه شیراز ـ اصفهان و خط راه‌آهن شیراز، محدوده را به یکی از نقاط نگران‌کننده از نظر تلفات جاده‌ای حیات‌وحش تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: تکرار چنین حوادثی ضرورت بررسی راهکارهای کاهش برخورد وسایل نقلیه با جانوران را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که به توجه جدی‌تر به ایمنی مسیرهای عبوری از مجاورت زیستگاه‌های طبیعی نیاز دارد.

جولایی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از تلفات جاده‌ای حیات‌وحش، کاهش سرعت در محدوده‌های مجاور زیستگاه‌ها، توجه رانندگان به علائم هشداردهنده و پیش‌بینی تمهیدات ایمن برای عبور جانوران را از راهکارهای مؤثر در کاهش این حوادث دانست.

کد مطلب 6973007

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