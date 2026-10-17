به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، تیم ملی وزنه برداری ایران با ۱۰ ملی پوش در رقابت های جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین شرکت میکند.
در بخش مردان ۸ نفر و در بخش زنان نیز ۲ نفر راهی چین می شوند.
لیست نفرات اعزامی به شرح زیر است:
میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند دسته ۸۵ کیلوگرم
علی عالی پور و حمیدرضا زارعی دسته ۹۵ کیلوگرم
علیرضا نصیری و علیرضا معینی دسته ۱۱۰ کیلوگرم
علی داوودی و علیرضا یوسفی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم
ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم
نسیم قاسمی دسته ۷۷ کیلوگرم
رقابتهای جهانی از ۵ آبان به میزبانی نینگبو چین برگزار خواهد شد.
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