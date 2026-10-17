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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

ایران با ۱۰ وزنه‌بردار در رقابت‌های جهانی چین

ایران با ۱۰ وزنه‌بردار در رقابت‌های جهانی چین

تیم ملی وزنه‌برداری ایران با ترکیب ۱۰ نفره شامل هشت مرد و دو زن در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، تیم ملی وزنه برداری ایران با ۱۰ ملی پوش در رقابت های جهانی ۲۰۲۶ نینگبو چین شرکت می‌کند.

در بخش مردان ۸ نفر و در بخش زنان نیز ۲ نفر راهی چین می شوند.

لیست نفرات اعزامی به شرح زیر است:

میرمصطفی جوادی و عبدالله بیرانوند دسته ۸۵ کیلوگرم

علی عالی پور و حمیدرضا زارعی دسته ۹۵ کیلوگرم

علیرضا نصیری و علیرضا معینی دسته ۱۱۰ کیلوگرم

علی داوودی و علیرضا یوسفی دسته ۱۱۰+ کیلوگرم

ریحانه کریمی دسته ۶۹ کیلوگرم

نسیم قاسمی دسته ۷۷ کیلوگرم

رقابت‌های جهانی از ۵ آبان به میزبانی نینگبو چین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6980704

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