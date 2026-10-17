شهرداری مارسی در فرانسه سقوط کرد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار گاردین، در جریان ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ های فرانسه، معترضان در مارسی به شهرداری این شهر حمله ور شده و با شکاندن درب آن وارد ساختمان شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، معترضان خشمگین با استفاده از موانع امنیتی که از خیابان برداشته بودند، به در کوبیدند. آنها موفق شدند وارد ساختمان شهرداری شوند.

این در حالیست که شبکه فرانسوی بی‌اف‌ام‌تی‌وی پیشتر گزارش داد که دفتر گردشگری شهر لیون در میدان بلکور، هم‌زمان با ادامه اعتراضات و ناآرامی‌ها در فرانسه، طعمه حریق شد.

افراد نقاب‌دار پس از شکستن پنجره‌ها و تخریب بخش‌هایی از ساختمان، آن را به آتش کشیدند. ب‌اف‌ام‌تی‌وی همچنین از وقوع غارت در محل خبر داد و اعلام کرد نیروهای پلیس و آتش‌نشانی در راه هستند.

فرانسه حدود یک ماه است که با موجی از ناآرامی‌ها روبه‌روست؛ ناآرامی‌هایی که پس از اعتراض گروهی از دانش‌آموزان در حومه پاریس به شرایط نامناسب مراکز آموزشی آغاز شد.

همچنین راهپیمایی روز شنبه در پاریس به دلیل درگیری معترضان با پلیس و بازداشت چند نفر با تأخیر برگزار شد.

پاریس، پایتخت فرانسه و شماری دیگر از شهرهای این کشور روز شنبه شاهد تجمع‌های اعتراضی گسترده بودند. هم‌زمان با حضور دانش‌آموزان دبیرستانی و اعضای جنبش جلیقه‌زردها در خیابان‌های پاریس، نخستین درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس نیز گزارش شد.