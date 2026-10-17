کشف محموله ۲۸ میلیارد ریالی کالای قاچاق در رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود علی‌بخشی در تشریح این خبر، اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید مریدی شهرستان رودان روز گذشته حین کنترل محور بندرعباس به رودان به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و دستور توقف آن‌ها را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودروها و بازرسی از آن‌ها ۸۲۳ قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی ۳۳۶ عدد کلاه، ۸۰۹ عدد انواع البسه زنانه و مردانه و پنج طاقه پارچه خارجی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودان ارزش مالی محموله‌های کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند.

علی‌بخشی، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.