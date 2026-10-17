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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

حمایت ایران از لبنان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی مقابل رژیم صهیونیست

حمایت ایران از لبنان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی مقابل رژیم صهیونیست

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و لبنان در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان، عصر امروز شنبه در حاشیه پنجاه و دومین اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، با هم دیدار و گفتگو کردند.

طرفین در این دیدار درباره روابط دوجانبه تهران-بیروت و همفکری برای تقویت مناسبات دو کشور تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ضرورت حفظ تمامیت سرزمینی و سیادت لبنان، بر حمایت ایران از لبنان در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی این کشور در برابر تجاوز و و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

کد مطلب 6980761
محسن صمیمی

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