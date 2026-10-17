۱۱۰۰ نابینا در شهرستان البرز زیر پوشش بهزیستی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، هدی حقیقی اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۱۰۰ فرد نابینای تحت پوشش بهزیستی در این شهرستان، ۶۴ درصد مرد و ۳۶ درصد زن هستند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۷۱ نفر در مناطق روستایی و ۹۲۹ نفر در مناطق شهری شهرستان سکونت دارند.

سرپرست بهزیستی شهرستان البرز با اشاره به توانمندی‌های افراد نابینا گفت: با وجود محدودیت‌ها، بسیاری از این افراد در حوزه‌های قرآنی، فرهنگی و ورزشی از نخبگان هستند و ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارند.

حقیقی ادامه داد: در حال حاضر، ۸۲ دانش‌آموز نابینا از خدمات کمک‌تحصیلی بهزیستی بهره‌مند می‌شوند تا امکان ادامه تحصیل و حضور مؤثرتر آنان در عرصه‌های آموزشی فراهم شود.

وی با اشاره به اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم از سال ۱۳۸۴ بیان کرد: اجرای این طرح در کاهش آمار نابینایی مؤثر بوده و خانواده‌ها نیز مشارکت مناسبی در برنامه‌های غربالگری بهزیستی داشته‌اند.

سرپرست بهزیستی شهرستان البرز، غربالگری تنبلی چشم را الگویی موفق برای کاهش موارد نابینایی دانست و افزود: سال گذشته بیش از ۹ هزار کودک در این طرح غربالگری شدند و بیش از ۸۵ کودک نیز با مداخله جراحی یا معرفی به چشم‌پزشک، خدمات درمانی دریافت کردند.



