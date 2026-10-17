تیم آلومینیوم اراک باید از شرایط فعلی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه شنبه پس از شکست دو بر یک مقابل صنعت نفت آبادان در سالن کنفرانس ورزشگاه تختی آبادان اظهار کرد: چند بازیکن مصدوم داریم و به دنبال راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی هستیم. اتفاقاتی باید در باشگاه رخ دهد تا تیم بتواند از این وضعیت نجات پیدا کند.

وی با عذرخواهی از مردم اراک و هواداران آلومینیوم افزود: سه بازی اخیر تیم از نظر فنی قابل دفاع نبوده است اما به مردم اراک و هواداران قول می‌دهم این شرایط را اصلاح کنیم. بازیکنان ما در ۶ بازی ابتدایی عملکرد خوبی داشتند اما مصدومیت‌های ناخواسته و تغییرات در ترکیب تیم اجازه نداد روند مطلوب خود را ادامه دهیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک با اشاره به اشتباهات بازیکنان گفت: اشتباهات بسیار زیاد و بچگانه بود و تیمی که در سه بازی نتوانسته به پیروزی برسد باید شرایط خود را تغییر دهد. برخی بازیکنان این تیم خیلی زود به لیگ برتر می‌رسند و برای عبور از وضعیت فعلی باید راهکارهای فنی مناسبی پیدا کنیم.

قربانی ادامه داد: شاید تیم‌های حریف شناخت بیشتری از شیوه بازی ما پیدا کرده‌اند و باید برای این موضوع نیز تدابیر لازم را در نظر بگیریم. آلومینیوم با توجه به جوان بودن بازیکنانش باید از وضعیت فعلی خارج شود و اجازه ندهیم این شرایط ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به تأثیر تغییر سرمربی در صنعت نفت آبادان تصریح کرد: زمانی که یک تیم سرمربی خود را تغییر می‌دهد، شوک مثبتی به مجموعه وارد می‌شود و دیدیم که صنعت نفت نیز از این شوک مثبت بهره برد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک در پایان درباره شرایط بازی گفت: تیم حریف خشونت بیشتری به خرج داد و ما به اندازه آن‌ها خشونت نداشتیم.