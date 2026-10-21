به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی صبح چهارشنبه در بازدید از پروژه کانال دفع آب‌های سطحی منطقه شرف‌آباد یاسوج، با اشاره به مشکلات این منطقه در زمان بارندگی اظهار کرد: شرف‌آباد طی سال‌های گذشته به یکی از دغدغه‌های جدی مدیریت استان و شهرستان تبدیل شده بود و هنگام بارندگی، مجموعه‌های اجرایی و مدیریت بحران برای رسیدگی به مشکلات آن درگیر می‌شدند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای پروژه افزود: در بازدیدهای قبلی، ضرورت حل این مشکل مورد تأکید قرار گرفت و شهردار یاسوج نیز آمادگی خود را برای ورود به پروژه اعلام کرد.

فرماندار بویراحمد ادامه داد: پس از انجام مطالعات و طراحی توسط مشاور و بررسی طرح در کمیته فنی، مقدمات لازم برای آغاز عملیات اجرایی فراهم شد.

بهشتی با قدردانی از اقدامات شهردار یاسوج و مجموعه مدیریت شهری گفت: من آقای مهندس آشنا را مرد بحران می‌بینم.

وی با اشاره به حضور میدانی شهردار و ورود مدیریت شهری به پروژه‌های دشوار افزود: شهرداری برای اجرای این پروژه پای کار آمده و وعده‌ای که در بازدیدهای گذشته مطرح شده بود، اکنون در حال تحقق است.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست، تصریح کرد: هزینه‌های پروژه قابل توجه است و با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، ممکن است هزینه نهایی از برآوردهای اولیه فراتر برود؛ بنابراین، دستگاه‌های خدمات‌رسان، مجموعه‌های اجرایی و مردم باید برای تسریع عملیات با شهرداری همکاری کنند.

وی همچنین از آمادگی شورای تأمین شهرستان برای کمک به رفع موانع اجتماعی و تسهیل اجرای پروژه خبر داد و تأکید کرد که نباید اجازه داد مشکلات و مخالفت‌های محلی، اجرای طرحی را که برای رفع یکی از دغدغه‌های دیرینه مردم ضروری است، متوقف کند.

بهشتی با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه در آستانه فصل بارندگی، بر ضرورت همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و مجموعه‌های مسئول برای رفع موانع احتمالی تأکید کرد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در جریان بازدید، فاز نخست کانال دفع آب‌های سطحی شرف‌آباد به طول حدود ۶۵۰ متر در حال اجرا است و این پروژه با هدف ساماندهی روان‌آب‌ها و کاهش مشکلات ناشی از بارندگی در این منطقه دنبال می‌شود.