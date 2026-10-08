به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات عمرانی منطقه شرف‌آباد اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن فصل بارش‌ها و ضرورت پیشگیری از آب‌گرفتگی‌های سنواتی، عملیات اجرایی پروژه هدایت آب‌های سطحی در این منطقه آغاز شده است.

۱۵ میلیارد تومان برای فاز نخست

وی با اشاره به مشخصات فاز نخست این پروژه افزود: این مرحله با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان و به طول ۳۵۰ متر در حال اجراست و تلاش می‌شود عملیات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

شهردار یاسوج با بیان اینکه عملیات اجرایی حتی در روز تعطیل نیز آغاز شده است، گفت: مجموعه‌های فنی و حقوقی شهرداری با کار جهادی پای کار آمده‌اند تا پروژه بدون وقفه پیش برود و مردم منطقه هرچه سریع‌تر از مشکل چندین ساله آب‌گرفتگی رهایی پیدا کنند.

وی ادامه داد: پس از پایان عملیات کانال‌کشی، زیرسازی، جدول‌گذاری و آسفالت معابر در دستور کار قرار می‌گیرد و هدف این است که بخش قابل توجهی از عملیات پیش از آغاز بارش‌های پاییزی تکمیل شود.

آشنا با اشاره به سابقه طولانی مشکل آب‌گرفتگی در این محدوده تصریح کرد: رفع این معضل مطالبه‌ای چندین ساله از سوی مردم بوده و مدیریت شهری تلاش دارد با اجرای زیرساخت‌های لازم، زمینه کاهش مشکلات ناشی از بارندگی را برای ساکنان فراهم کند.

پروژه‌های نیمه‌تمام در مسیر تعیین تکلیف

شهردار یاسوج همچنین از ادامه روند اجرای پروژه‌های عمرانی و تلاش برای تعیین تکلیف برخی طرح‌های نیمه‌تمام شهری خبر داد و گفت: با تداوم حمایت‌ها و توافق با مالکان چند پلاک واقع در مسیر پروژه‌های عمرانی، آمادگی داریم تا پیش از پایان سال جاری بخش‌های مهمی از شبکه معابر شهر را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: ادامه بلوار ارم از جمله پروژه‌هایی است که می‌تواند نقش مهمی در کاهش ترافیک داشته باشد و در کنار آن، تعیین تکلیف بلوار جمهوری اسلامی که سال‌ها بلاتکلیف مانده، در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

آشنا افزود: با رفع ابهامات حقوقی مربوط به مالکین واقع در مسیر بلوار جمهوری اسلامی، زمینه برای صدور مجوز و ساخت‌وسازهای قانونی فراهم شده و مدیریت شهری مصمم است مشکلات باقی‌مانده شهروندان در این مسیر را برطرف کند.

وی همچنین با اشاره به اجرای برخی پروژه‌های مهم شهری، از جمله بلوار شهدای اقتدار و بلوار حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی (ره)، گفت: تعامل میان دستگاه‌های مختلف و همراهی مردم زمینه پیشبرد پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده است.

خدمت عمرانی؛ امیدی تازه برای شهروندان

در جریان بازدید از پروژه‌های مدیریت شهری یاسوج، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به آغاز عملیات مهار آب‌های سطحی در شرف‌آباد، این اقدام را گامی در جهت افزایش امید و رضایتمندی شهروندان دانست.

حجت‌الاسلام مسعود داستار در حاشیه بازدید از این طرح اظهار کرد: مردم تغییرات محسوس را در سطح شهر مشاهده می‌کنند و اگرچه انباشت مشکلات طی سال‌های گذشته سطح انتظارات را افزایش داده است، اما مشاهده روند حل تدریجی مشکلات می‌تواند روحیه امید را در جامعه تقویت کند.

وی با اشاره به مشکلات دیرینه اهالی شرف‌آباد در فصل بارندگی افزود: اجرای پروژه مهار آب‌های سطحی در این منطقه، مطالبه‌ای بود که سال‌ها بر زمین مانده بود و اکنون با آغاز عملیات، بخشی از دغدغه‌های مردم کاهش خواهد یافت.

حجت الاسلام داستار تلاش مسئولان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در روزهای تعطیل و غیرتعطیل را قابل تقدیر دانست و گفت: این نوع مدیریت و حضور میدانی، این پیام را به مردم منتقل می‌کند که مسئولان در کنار آنها قرار دارند و مشکلات شه