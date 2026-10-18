«چهیل» در نشست منظومه باغ کتاب نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ادبی «منظومه» با موضوع نقد و بررسی مجموعه شعر «چهیل» اثر سامی تحصیلداری، با حضور شاعر، مهدی موسوی کارشناس میهمان و جمعی از اهالی شعر و ادبیات، در سروستان باغ کتاب تهران برگزار شد.

این نشست با میزبانی امیرعلی سلیمانی، شاعر و مجری برنامه، به بررسی ویژگی‌های ادبی مجموعه «چهیل»، جایگاه تجربه زیسته در آفرینش ادبی و اهمیت روایت‌گری در ترانه اختصاص داشت.

سلیمانی در ابتدای نشست، قطعه «یاد آر ز شمع مرده یاد آر» اثر علی‌اکبر دهخدا را برای حاضران قرائت کرد و با اشاره به جایگاه دهخدا در جریان شعر نوگرای عصر مشروطه، این اثر را در زمره شعر اجتماعی پیشرو دانست.

وی در ادامه، با اشاره به مجموعه «چهیل» که موضوع دورهمی شاعرانه این هفته باغ کتاب بود، اظهار کرد: این مجموعه در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان اثر شایسته تقدیر در جشنواره بین‌المللی شعر فجر انتخاب شده است.

در بخش دیگری از نشست، مهدی موسوی کارشناس میهمان نشست ضمن تبریک به سامی تحصیلداری، به اهمیت ثبت و بازتاب اندیشه‌ها در آثار ادبی پرداخت و با طرح این پرسش که آیا لازم است اندیشه‌ها جریان پیدا کنند و به نوشتار درآیند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در آینده، بیش از پیش درباره تجربه زیسته و نقش آن در خلق آثار ادبی صحبت خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های سامی تحصیلداری در حوزه ترانه‌سرایی، به واکاوی مسیر حرفه‌ای او در این عرصه پرداخت و گفت: در مجموعه فعالیت‌های خانه ترانه، مسیرهای متفاوتی برای شکل‌گیری و ارائه آثار وجود داشته است و تحصیلداری مسیری را انتخاب کرده که در آن، اثر خلق می‌شود و سپس در فرایند تولید و انتشار، به دست مخاطب و خواننده می‌رسد.

وی با تأکید بر اهمیت حضور شخصیت و تجربه‌های فردی شاعر در آثارش افزود: تحصیلداری تلاش می‌کند بخشی از خود و ویژگی‌های شخصیتی‌اش در ترانه‌ها بازتاب پیدا کند؛ به همین دلیل، ردپای شخصیت شاعر در آثار او ملموس است.

موسوی همچنین با اشاره به اهمیت روایت‌گری در ترانه‌سرایی بیان کرد: ترانه‌هایی که قصه‌ای را روایت می‌کنند، معمولاً آثار موفق‌تری هستند؛ هرچند این ویژگی در تمام مسیر فعالیت‌های یک ترانه‌سرا به یک اندازه دیده نمی‌شود.

این کارشناس مهمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به چالش‌های بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آفرینش ادبی، دیدگاه خود را درباره توانایی هوش مصنوعی در سرودن شعر مطرح کرد. او همچنین با اشاره به رعایت میزان مسئله اعراب‌گذاری در آثار این نکته را را از جمله‌ی نکاتی شمرد که در ارزیابی آثار ادبی باید مورد توجه قرار گیرد.

امیرعلی سلیمانی نیز در ادامه بحث، با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت آثار پیش از انتشار، اظهار کرد: نمی‌توان صرفاً با این توجیه که ممکن است بخشی از یک مجموعه در آینده در اثری مورد استفاده قرار گیرد، از اشکالات آن چشم‌پوشی کرد. این موضوع بار دیگر اهمیت بازبینی، ویرایش و توجه به کیفیت نهایی آثار ادبی را برجسته می‌کند.

در ادامه این برنامه، شاعران حاضر در نشست به شعرخوانی پرداختند و بخش‌هایی از آثار خود را با حاضران به اشتراک گذاشتند. در پایان نیز سامی تحصیلداری ضمن قدردانی از شرکت‌کنندگان، به‌طور ویژه از همسر خود تشکر کرد و قطعه‌ای از مجموعه «چهیل» را برای حاضران خواند.

امضای تابلوی یادگاری با تصویر کتاب «چهیل»، پایان‌بخش این نشست ادبی بود.

نشست‌های ادبی «منظومه» با میزبانی امیرعلی سلیمانی، در راستای ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، نقد و بررسی آثار ادبی و تعامل میان شاعران و علاقه‌مندان به شعر، عصرهای شنبه در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.